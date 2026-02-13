Anyaország :: 2026. február 13. 09:42 ::

Ajánláshamisítás miatt közel 900 tanút idéztek be egy ügyben

Választási csalás, egészen pontosan jelöltállítási visszaélés miatt folyik számtalan nyomozás, és egyetlen ügyben mintegy 900 tanút hallgatnak meg, igaz, futószalagon – derül ki a Telex cikkéből. Akár hároméves börtönbüntetést is kaphat, aki a választási eljárás során ajánlást hamisít, jellemzően korábbi adatbázisból.

A gyanú szerint a 2024-es önkormányzati választás előtt egy civil szervezet hamis ajánlásokkal adhatta le a Zala vármegyei listáját. Több turnusban hívták be a tanúkat, a rendőrség levelében arról nem volt szó, hogy milyen ügyben akarják meghallgatni őket, csak a helyszínen derültek ki a részletek. A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság folyosóján arra számítottak a tanúk, hogy egyesével fogják őket behívni, de váratlan fordulat történt: bekísérték őket egy nagy terembe, és mindenki füle hallatára kellett nyilatkozniuk arról, hogy az ő aláírásuk van-e az ajánlóíven.

A rendőrök elhadarták az ilyenkor szokásos tájékoztatást a jogaikról és kötelezettségeikről, majd végigmentek a termen, mindenkinek megkérdezték a nevét, megmutatták az ajánlóív másolatát, és megkérdezték, hogy valóban az ő aláírása szerepel-e rajta. Arról is nyilatkozniuk kellett a résztvevőknek, hogy ismerik-e az érintett szervezetet és annak jelöltjeit, illetve hol és kinél írták alá az ajánlóívet 2024-ben. Mindezt utána le kellett írniuk egy papírra, és odaadni a rendőröknek. „Azt mondta, értsem meg, hogy nagyon sok tanú van, és nem tudnak mindenkit egyesével kihallgatni” – mesélte az egyik részvevő. A jogszabályok egyébként azt is megengedik, hogy írásban kérjenek vallomást a tanúktól.

A 2018-as országgyűlési választás során 111 büntetőeljárás indult a választási ajánlások hamisítása miatt. A Hajrá Magyarország! Párt – amelynek sikerült pont az adatvédelmi hatóság elnöke, Péterfalvi Attila adatait is ajánlóívre hamisítania –, a Gődény György által vezetett Közös Nevező és még több kamupárt volt érintett. a választási ajánlások hamisítása miatt. A Hajrá Magyarország! Párt – amelynek sikerült pont az adatvédelmi hatóság elnöke, Péterfalvi Attila adatait is ajánlóívre hamisítania –, a Gődény György által vezetett Közös Nevező és még több kamupárt volt érintett.

A 2019-es EP-választás során , hogy egykori szimpatizánsai személyes adatait és aláírásait másolta át ajánlóíveire. Több, korábban a Jobbikkal szimpatizáló személy azzal a megkereséssel fordult a Nemzeti Választási Irodához, hogy kikérjék, adataik mely pártok ajánlásai között szerepelnek (ez azóta általános gyakorlat lett, sőt a valasztas.hu-n rögtön lekérhető az Ügyfélkapu segítségével). Az iroda válaszaiból kiderült, nevük, címük, személyi azonosítójuk, sőt aláírásuk is úgy került a Jobbik ajánlóíveire, hogy ők azt nem írták alá. lepleződött le a Jobbik , hogy egykori szimpatizánsai személyes adatait és aláírásait másolta át ajánlóíveire. Több, korábban a Jobbikkal szimpatizáló személy azzal a megkereséssel fordult a Nemzeti Választási Irodához, hogy kikérjék, adataik mely pártok ajánlásai között szerepelnek (ez azóta általános gyakorlat lett, sőt a valasztas.hu-n rögtön lekérhető az Ügyfélkapu segítségével). Az iroda válaszaiból kiderült, nevük, címük, személyi azonosítójuk, sőt aláírásuk is úgy került a Jobbik ajánlóíveire, hogy ők azt nem írták alá.

A 2022-es országgyűlési választás során 136 büntetőeljárás indult főként a Normális Élet Pártja és a Megoldás Mozgalom jelöltjei ügyében hamis magánokirat felhasználása bűncselekmény, választás rendje elleni bűncselekmény és személyes adattal visszaélés bűncselekmény gyanúja miatt. főként a Normális Élet Pártja és a Megoldás Mozgalom jelöltjei ügyében hamis magánokirat felhasználása bűncselekmény, választás rendje elleni bűncselekmény és személyes adattal visszaélés bűncselekmény gyanúja miatt.

A 2024-es EP-választás során is nyomozást indított a rendőrség a Jobbik jelöltállítási csalása ügyében választás rendje elleni bűncselekmény miatt, az ajánlóíveket is lefoglalva. Az egyik elkövető nem más, mint a Jobbik kispesti elnöke, a politikusbűnözővé vált Lázár Tamás volt. választás rendje elleni bűncselekmény miatt, az ajánlóíveket is lefoglalva. Az egyik elkövető nem más, mint a Jobbik kispesti elnöke, a politikusbűnözővé vált Lázár Tamás volt.

Mivel a törvénytelen adatgyűjtési tevékenység hamis közokirat készítését eredményezi, alapesetben három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.