Több sürgős műtétet hajtottak végre Erdő Péteren

Belső egyházi forrásaink megerősítették, hogy Erdő Péter bíboros esztergom-budapesti érsek kórházi tartózkodása és műtétjei miatt nem tud részt venni a nagyböjti eseményeken. Hiteles forrásból származó információink szerint a magyar katolikus egyházfő, aki a legutóbbi pápaválasztás egyik esélyese volt, már hetek óta rosszul van, és több sürgős műtéti beavatkozást kellett végrehajtani rajta - írja a 24.

Forrásaik szerint korához és betegségéhez képest a bíboros kielégítő állapotban van, jelenleg nincs életveszélyben. Egy, a belső köréhez tartozó pap szerint reménykednek a gyógyulásában.