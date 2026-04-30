Külföld :: 2026. április 30. 08:04 ::

Trump "bosszúja": fontolóra vette a Németországban állomásozó amerikai haderő létszámának csökkentését

A Németországban állomásozó amerikai haderő létszámának csökkentését helyezte kilátásba Donald Trump amerikai elnök szerdán.

Közösségi oldalán megjelent bejegyzésében az elnök azt írta, hogy "az Egyesült Államok tanulmányozza és felülvizsgálja a csapatcsökkentés lehetőségét Németországban".

Hozzátette, hogy a kérdésről rövid időn belül határoznak.

Az elnök még kedden szintén a közösségi oldalán bírálta Friedrich Merzet az iráni konfliktusban megfogalmazott véleménye miatt.

"Németország kancellárja azt gondolja, hogy rendben van, ha Irán nukleáris fegyverrel rendelkezik. Nem tudja, hogy mit beszél! Ha Irán atomfegyverrel rendelkezne, akkor az egész világ túszul esne" - fogalmazott korábbi bejegyzésében Donald Trump.

(MTI)