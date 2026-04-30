Megdőlt a hajnali hidegrekord

Megdőlt az ötvenéves országos hajnali hidegrekord csütörtökön: a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Lánárddarócon mínusz 5,0 Celsius-fokig süllyedt a hőmérséklet - írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán.

Azt írták: csütörtökre virradóra az ország egy részén még fújt a szél, és a hőmérséklet is pozitív tartományban maradt, az ország másik felén azonban előfordultak hosszabb-rövidebb szélcsendes időszakok, és mivel az ég is kiderült, illetve a talaj is igen száraz, így fagypont alá tudott süllyedni a hőmérséklet.

Lénárddarócon mérték a legalacsonyabb értéket, ott mínusz 5 fokig hűlt le a levegő, ezzel megdőlt az erre a napra vonatkozó, 1976-ban Kékestetőn mért országos hidegrekord.

Felhívták a figyelmet arra, hogy a fagyos periódus még nem ért véget, péntek hajnalban a csütörtökinél is nagyobb területen várnak nulla fok alatti értéket.