Háború, Videók :: 2026. április 30. 11:30 ::

Száloptikás drónokat is bevet már a Hezbollah - a zsidó megszállók védtelenek ellenük

A Hezbollah libanoni síita milícia a legutóbbi harcokban új fegyvert vetett be az izraeli katonák ellen: az ukrajnai háborúban széles körben használt, fogselyem vastagságú száloptikás kábelekkel irányított kis drónokat, amelyek elkerülik az elektronikus felderítést, és ezáltal nagyon hatékonyak.

A rádióhullámokkal irányított drónok ugyanis érzékenyek az elektronikus zavarásra, és előfordulhat, hogy lezuhannak vagy visszatérnek kiindulási pontjukra. A száloptikás drónok vékony kábellel kapcsolódnak közvetlenül a kezelőnél lévő készülékhez, és lehetetlen elektronikusan zavarni őket. Mindazonáltal nem sebezhetetlenek, mert a szél összekuszálhatja a kábelt, vagy a kábel más drónok kábelével akadhat össze, és ezeknek a drónoknak a hatótávolsága kicsi - mondta el az AP hírügynökségnek Robert Tollast drónszakértő és kutató a Royal United Services Institute (RUSI) londoni védelmi és biztonsági elemzőközponttól.





Hezbollah's fiber optic stealth FPV drone technology. The spool contains 60KM of glass fiber which uses light pulses through the fiber to communicate. Enabling missions deep into enemy territory, without emitting radio waves that can be detected or jammed.… Fiber BladeHezbollah's fiber optic stealth FPV drone technology. The spool contains 60KM of glass fiber which uses light pulses through the fiber to communicate. Enabling missions deep into enemy territory, without emitting radio waves that can be detected or jammed.… pic.twitter.com/ErMaECTAet April 28, 2026

Szakértők szerint az ilyen drónok ellen csak úgy lehet védekezni, hogy lelövik őket - ami kis méretük és rövid repülési útjuk miatt nehéz -, vagy meg kell találni a módját annak, hogy elvágják a szinte láthatatlan kábelt.

A Hezbollah főként a Dél-Libanont megszállva tartó vagy az észak-izraeli településeken hadállást felvevő izraeli katonák ellen használja a száloptikás drónokat.

Hezbollah vs IDF in Mais al-Jabal: Two FPV quadcopters - with visible fibre-optic links - carry RPG warheads vs IDF Merkava tank on 15 April; both strikes vs same tank. The 2nd strike hits the tank being towed-away by a D9 bulldozer after 1st strike disabled it. [Hezbollah 27/4] pic.twitter.com/WeEZlDzEOx April 27, 2026

Egy meg nem nevezett izraeli katonai tisztségviselő szintén az AP-nek elmondta, hogy a száloptikás drónok okozta fenyegetés Izrael számára is viszonylag új, és a legnagyobb veszélyben a Dél-Libanont megszálló katonai egységek vannak. A Hezbollah azért térhetett át ilyenek használatára, mert az izraeli légvédelem nagy hatékonysággal tudja semlegesíteni a rádióhullámokkal irányított drónokat és a rakétákat - tette hozzá.

Ran Kohav, az izraeli hadsereg légvédelmi parancsnokságának volt vezetője szerint Izrael egyelőre védtelen a száloptikás drónok ellen. "Nagyon kicsik, nagyon alacsonyan és gyorsan repülnek, emiatt nagyon nehéz észlelni őket, de még ha észlelik is, nehéz követni őket" - tette hozzá.

Szerinte Izraelnek oda kellett volna figyelnie az ukrajnai háborúban a drónok fejlesztése terén elért eredményekre, és feltételeznie kellett volna, hogy Oroszországhoz hasonlóan az Iránnal szövetséges egyéb erők - mint például a Hezbollah - is előbb-utóbb hasznosítják ezeket az eredményeket.

Annak ellenére, hogy általában a száloptikás drónok hatótávolsága rövid, olyanokat is azonosítottak már, amelyeknek a kábele eléri akár az 50 kilométeres hosszúságot - mondta Tollast. Az ukrajnai háborúban a száloptikás drónok már olyan széles körben elterjedtek, hogy a frontvonalhoz közeli városokban a nagy területeket befogó kép- vagy videofelvételeken napfényben csillogó pókhálókra hasonlítanak a települések felett lebegő szálak.

Izraelnek elegendő tűzereje van a drónok lelövéséhez, de a kulcs a korai észlelés - fejtette ki Ran Kohav. Szerinte Izrael már rendelkezik megfelelő technológiával, amely képes észlelni a kábeleket, és lehallgatja a bennük futó kommunikációt, felismeri a drónok forgó rotorját. Hozzátette viszont, hogy ezeket a megfigyelő rendszereket még nem tudták telepíteni. Addig is speciális intézkedéseket tartanak érvényben a csapatok védelme érdekében, például hálót vagy rácsot szerelnek a katonai járművekre.

(MTI nyomán)