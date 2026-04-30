A Hezbollah libanoni síita milícia a legutóbbi harcokban új fegyvert vetett be az izraeli katonák ellen: az ukrajnai háborúban széles körben használt, fogselyem vastagságú száloptikás kábelekkel irányított kis drónokat, amelyek elkerülik az elektronikus felderítést, és ezáltal nagyon hatékonyak.
A rádióhullámokkal irányított drónok ugyanis érzékenyek az elektronikus zavarásra, és előfordulhat, hogy lezuhannak vagy visszatérnek kiindulási pontjukra. A száloptikás drónok vékony kábellel kapcsolódnak közvetlenül a kezelőnél lévő készülékhez, és lehetetlen elektronikusan zavarni őket. Mindazonáltal nem sebezhetetlenek, mert a szél összekuszálhatja a kábelt, vagy a kábel más drónok kábelével akadhat össze, és ezeknek a drónoknak a hatótávolsága kicsi - mondta el az AP hírügynökségnek Robert Tollast drónszakértő és kutató a Royal United Services Institute (RUSI) londoni védelmi és biztonsági elemzőközponttól.
Szakértők szerint az ilyen drónok ellen csak úgy lehet védekezni, hogy lelövik őket - ami kis méretük és rövid repülési útjuk miatt nehéz -, vagy meg kell találni a módját annak, hogy elvágják a szinte láthatatlan kábelt.
A Hezbollah főként a Dél-Libanont megszállva tartó vagy az észak-izraeli településeken hadállást felvevő izraeli katonák ellen használja a száloptikás drónokat.
Egy meg nem nevezett izraeli katonai tisztségviselő szintén az AP-nek elmondta, hogy a száloptikás drónok okozta fenyegetés Izrael számára is viszonylag új, és a legnagyobb veszélyben a Dél-Libanont megszálló katonai egységek vannak. A Hezbollah azért térhetett át ilyenek használatára, mert az izraeli légvédelem nagy hatékonysággal tudja semlegesíteni a rádióhullámokkal irányított drónokat és a rakétákat - tette hozzá.
Ran Kohav, az izraeli hadsereg légvédelmi parancsnokságának volt vezetője szerint Izrael egyelőre védtelen a száloptikás drónok ellen. "Nagyon kicsik, nagyon alacsonyan és gyorsan repülnek, emiatt nagyon nehéz észlelni őket, de még ha észlelik is, nehéz követni őket" - tette hozzá.
Szerinte Izraelnek oda kellett volna figyelnie az ukrajnai háborúban a drónok fejlesztése terén elért eredményekre, és feltételeznie kellett volna, hogy Oroszországhoz hasonlóan az Iránnal szövetséges egyéb erők - mint például a Hezbollah - is előbb-utóbb hasznosítják ezeket az eredményeket.
Annak ellenére, hogy általában a száloptikás drónok hatótávolsága rövid, olyanokat is azonosítottak már, amelyeknek a kábele eléri akár az 50 kilométeres hosszúságot - mondta Tollast. Az ukrajnai háborúban a száloptikás drónok már olyan széles körben elterjedtek, hogy a frontvonalhoz közeli városokban a nagy területeket befogó kép- vagy videofelvételeken napfényben csillogó pókhálókra hasonlítanak a települések felett lebegő szálak.
Izraelnek elegendő tűzereje van a drónok lelövéséhez, de a kulcs a korai észlelés - fejtette ki Ran Kohav. Szerinte Izrael már rendelkezik megfelelő technológiával, amely képes észlelni a kábeleket, és lehallgatja a bennük futó kommunikációt, felismeri a drónok forgó rotorját. Hozzátette viszont, hogy ezeket a megfigyelő rendszereket még nem tudták telepíteni. Addig is speciális intézkedéseket tartanak érvényben a csapatok védelme érdekében, például hálót vagy rácsot szerelnek a katonai járművekre.
(MTI nyomán)