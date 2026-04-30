Külföld, Migránsbűnözés :: 2026. április 30. 08:41 ::

Szomáliai késelt zsidókat Londonban - "mentális problémákkal küszködik", de ez most mégis terrorcselekmény

Szomáliai születésű brit állampolgár annak a késeléses támadásnak a gyanúsítottja, amelyet szerdán követtek el London északi, jórészt zsidók lakta Golders Green városrészében. A rendőrség által terrorcselekménynek minősített támadásban ketten megsebesültek, őket kórházba szállították, állapotuk stabil.

🚨 BREAKING: The Met Police say the Golders Green terror suspect is a British national born in Somalia pic.twitter.com/JniDWbcFGg April 30, 2026

A Shomrim (héberül polgárőrök) nevű civil zsidó biztonsági szervezet aktivistái elfogták és átadták a rendőrségnek a támadót, aki a negyed főutcáján rohant késsel a kezében, és a zsidó közösség tagjai közül próbált minél többet megszúrni.



💥El terrorista somalí ataca salvajemente en Golders Green.



La burocracia del Reino Unido no "importó" médicos sino criminales para que asesinen a su propia gente. Tarde o temprano estos políticos la pagarán. ESCENAS TERRORÍFICAS💥El terrorista somalí ataca salvajemente en Golders Green.La burocracia del Reino Unido no "importó" médicos sino criminales para que asesinen a su propia gente. Tarde o temprano estos políticos la pagarán. pic.twitter.com/CUXSisg8cA April 29, 2026

A Scotland Yard tájékoztatása szerint az illető a kivonuló rendőrökre is késsel támadt, ezért elektromos sokkolót kellett alkalmazni a megfékezésére. A 45 éves férfit ezután őrizetbe vették.

🚨 Policía libera impactantes imágenes de bodycam en Golders Green: Agentes de la Policía Metropolitana de Londres abaten al terrorista somalí después de apuñalar a dos personas judías en Golders Green, aplicándole descargas de táser antes de inmovilizarlo y esposarlo en el… pic.twitter.com/iJmefFKFwm April 29, 2026

A támadás egyik sebesültje 76, a másik 34 éves; mindketten a helyi zsidó közösség tagjai.

A Scotland Yard csütörtök hajnali legfrissebb beszámolója szerint a helyszínen őrizetbe vett késes támadó Szomáliában született, de brit állampolgár. Elfogása után őt is kórházba szállították, de kivizsgálása után átvitték egy londoni rendőrőrsre, ahol vizsgálati fogságban tartják.

Az illetőt hivatalosan gyilkossági kísérlettel gyanúsítják, de a rendőrség már korábban bejelentette, hogy a támadást terrorcselekményként kezeli, és a vizsgálatot az országos terrorizmusellenes rendőri hálózat londoni parancsnoksága (Counter Terrorism Policing London, CTPL) irányítja. (Pedig mentális problémákkal küszködik szegényke - és amikor gojokat késelnek meg, gázolnak el, vagy robbantanak fel, akkor ez általában kizárja a terrorminősítést - a szerk.)

A csütörtök hajnali rendőrségi tájékoztatás szerint a gyanúsított a Golders Greenben elkövetett késeléses támadás előtt néhány órával London egyik délkeleti városnegyedében is vitába keveredett valakivel, aki könnyebben megsebesült. Az erre a helyszínre kiérkező rendőrök nem találták meg a támadót, de az azóta elvégzett vizsgálat alapján a rendőrség arra a következtetésre jutott, hogy ugyanarról az emberről van szó, aki nem sokkal később az észak-londoni városrész zsidó közösségének tagjai elleni késes támadást is elkövette.

Mark Rowley, a Scotland Yard főparancsnoka sajtótájékoztatóján elmondta: a késelés gyanúsítottja korábban is elkövetett súlyos erőszakcselekményeket, és mentális problémákkal küszködik.

A főparancsnok elmondta azt is, hogy a helyszínre elsőként kiérkező rendőrök nem viseltek fegyvert, és attól tartottak, hogy a támadónál robbanószerkezet van. Rowley megerősítette, hogy a férfi a rendőrökre is késsel támadt, ezért használtak elektromos sokkolót vele szemben.

Az észak-londoni Golders Green, ahol a brit főváros legnagyobb lélekszámú zsidó közössége él, és több szomszédos kerület - amelyekben szintén népes zsidó közösség lakik - az utóbbi hetekben több, elsősorban gyújtogatásos antiszemita támadás helyszíne volt.

A legnagyobb kárt a március végén Golders Greenben elkövetett támadás okozta: itt a Hatzola nevű zsidó mentőszervezet négy mentőautóját gyújtották fel. A járművek egy zsinagóga mellett parkoltak, és teljesen kiégtek, a felszerelésükhöz tartozó oxigénpalackok felrobbantak, és a detonációk megrongálták a környező épületeket.

Azóta több zsinagógát, zsidó közösségi intézményeket és zsidó tulajdonban lévő üzlethelyiségeket is megpróbáltak felgyújtani Londonban, de ezek a támadási kísérletek csak minimális károkat okoztak.

A brit zsidó közösséget legutóbb tavaly októberben, jóm-kipúr napján - a zsidó vallás legfontosabb ünnepén - érte súlyos terrortámadás, amikor egy szíriai származású brit állampolgár gázolásos és késeléses merényletet követett el Manchester legnagyobb, Heaton Park Hebrew Congregation nevű zsinagógájánál. Abban a támadásban ketten életüket vesztették, négyen súlyosan megsebesültek, a támadót a rendőrök a helyszínen agyonlőtték.

(MTI nyomán)