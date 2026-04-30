Szexuális szolgáltatást kért kiskorúaktól a kábítószerért egy 56 éves nyíregyházi

A Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) védelmi tisztjei titkos információgyűjtést követően tettek feljelentést a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányságon. Az NVSZ Gyermekvédelmi Főosztályához 2025 év végén érkezett információk, majd az azt követő felderítés adatai szerint egy 56 éves nyíregyházi férfi kábítószerrel kereskedett, illetve drogot adott át különböző életkorú nőknek, köztük kiskorúaknak is, akiktől szexuális szolgáltatást kért cserébe.

Az együttlétekről többször felvételt is készített. Arról is voltak információk, hogy a férfi telefonján számos erotikus tartalmú fényképet és videófelvételt tárolt. A nyíregyházi férfi az autóját úgy alakította át, hogy abba beszerelt egy fa ágylapot matraccal, amely az "együttlétek" egyik helyszíne volt.

A férfi elfogására április 20-án az NVSZ és a Jonatán Közterületi és Támogató alosztály közreműködésével került sor.

A lakásán, valamint az autójában tartott kutatás során kábítószergyanús anyagokat, mérleget, informatikai eszközöket és egy engedély nélkül tartott gumilövedékes fegyvert is lefoglaltak. Ezek elsődleges átvizsgálása során nevekkel ellátott mappákba rendezve 5 terrabyte adatot találtak és foglaltak le a nyomozók. Ez több tízezer fotót és 400–600 órányi videófelvételt jelenthet. Az NVSZ Kiberfelderítési Főosztálya megkezdte az adatok mentését, a mappák nevei alapján várhatóan további sértettek is azonosíthatók lesznek.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányság a férfit őrizetbe vette, és kezdeményezték a letartóztatását, amit a bíróság elrendelt - közölték a Police.hu-n.