2026. április 30. 10:10

Hegedűs: a kormányváltás után átvilágítják az egészségügy személyi állományát és a kötelezettségvállalásokat

Az átadás-átvételt követően a létrejövő egészségügyi minisztérium szakmai, korrekt és átlátható módon át fogja tekinteni az ágazati irányításban, az egészségügyi államtitkárságon, a kórházakban, valamint a háttérintézményekben dolgozó vezetői személyi állományt, a vezetői feladatokat, az intézményi működést, továbbá az átmeneti időszakban meghozott jelentősebb döntéseket és szerződéses kötelezettségvállalásokat - közölte a leendő egészségügyi miniszter a Facebookon.

Hegedűs Zsolt azt is hangsúlyozta, hogy a kormányváltással járó átmeneti időszakban kiemelt jelentőségűnek tartják az egészségügyi ellátórendszer zavartalan működésének, valamint a betegellátás biztonságának és folyamatosságának megőrzését.

A politikus szerint az ágazati irányításban dolgozó szakemberekre, vezetőkre és munkatársakra a továbbiakban is számítanak. Ezért azt kérik, hogy ebben az átmeneti időszakban senki ne hozzon elhamarkodott döntést, és tartózkodjon minden olyan lépéstől, amely az intézmények működését, a betegellátás folyamatosságát veszélyeztetheti.

Különösen fontosnak tartják, hogy az intézményirányítási vagy államigazgatási szerepkörben dolgozó vezetők esetleges személyi döntései, valamint az átmeneti időszakban kötött szerződések és kötelezettségvállalások rendezett, átlátható, szakmailag indokolt és egyeztetett keretek között történjenek meg. Elvárják, hogy ezek a döntések minden esetben az egészségügyi ellátórendszer működőképességét, a betegellátás biztonságát és a közérdeket szolgálják, ne pedig egyedi vagy lobbiszempontok érvényesítését - tette hozzá.

"Az egészségügyi rendszer stabilitása közös érdekünk, amely ebben az időszakban fokozott körültekintést és felelősségteljes együttműködést kíván. Köszönjük mindazok munkáját és felelősségteljes hozzáállását, akik ebben az átmeneti helyzetben is a betegek biztonságát, az intézmények működőképességét és az ágazat stabilitását tartják szem előtt" - zárta bejegyzését a tiszás politikus.

(MTI)