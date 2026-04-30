2026. április 30. 09:04

Felmérés: elsősorban a korrupció miatt bukott meg a Fidesz

A Medián ügyvezetője legfrissebb kutatásukból a Klubrádióban azt emelte ki, hogy alapvető változás történt a korrupció megítélésében. Az korábban nem volt központi téma a választók szemében, most azonban nagyon fontos elvárás lett a választók részéről az elszámoltatás.



Hann Endre úgy fogalmazott: a korrupció alapvető volt a választási döntésben is. A bűnösök megbüntetése is egyértelmű elvárás lett, ugyanakkor – az előző ciklusok tapasztalatai alapján – az emberek abban már kicsit szkeptikusabbak, hogy valóban lesz-e. A választás óta sokféle politikusi, elemzői magyarázat született arra, miért bukott meg április 12-én az Orbán-kormány. A Medián ezt nyitott kérdésben vizsgálta.

A válaszok alapján toronymagasan

a korrupció (49%) került az első helyre,

megelőzve a megélhetési gondokat (19%)

és a hazugságokat (15%).

Hann Endre szerint a kutatásból kiderült, hogy a választók megelégelték, ami az utóbbi években történt, emlékeztek a választási osztogatás következményeire, illetve

a képmutatást, a dölyfös stílust, a hatalmi arroganciát sem díjazták.

A fiatalokat Magyar Péter győzte meg, miközben Orbán Viktor rendszeréből minden tizedik válaszadónak egyszerűen elege lett 16 éve után.

(24 nyomán)