Orbán Kijevben is egy kávét kért - nem fogjuk még használni az "áramfegyvert"

Volodimir Zelenszkij "ukrán" elnök azzal, hogy lezárta a Barátság kőolajvezetéket olajblokád alá vette Magyarországot - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Digitális Polgári Körök háborúellenes gyűlésén szombaton Esztergomban.

Hozzátette, ezt az olajblokádot mi le fogjuk törni, nem fogadjuk el, amit Zelenszkij követel, hanem visszautasítjuk. Ezt a "csatát" meg fogjuk nyerni - jelentette ki a miniszterelnök. Megjegyezte, azt tanulta, ha egyszer megzsarolnak, mindig megzsarolnak, és "ha az elején nem állsz bele, másodszor, harmadszor már késő lesz".



DPK-gyűlés az esztergomi Suzuki Arénában (kép: MTI/Kaiser Ákos)

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy szombaton a százhalombattai finomítóban megtudta, az ukránok bár "hitegettek minket hetek óta", de kiderült, hogy szó sincs arról, hogy újra akarnák indítani a Barátság kőolajvezetéket. Hangsúlyozta, úgy tudják, semmilyen technikai akadálya nincs annak, hogy ezen a vezetéken olaj érkezzen Magyarországra.

Orbán Viktor emlékeztetett, hogy a kormánypártok 2010 óta mindegyik választást mindegyik választókerületben megnyerték Komárom-Esztergom vármegyében, ezért itt a cél nem a kétharmad, hanem a háromharmad.

Közölte, hogy bár folyik egy "pszichológiai hadviselés", és "el akarják velünk hitetni, hogy ez a választás már eldőlt", érdemes figyelmeztetni az ellenfeleket és a nekik dolgozó bérelemzőket arra, "nehogy túlszaladjanak a 100 százalékon", mert "az már törvénytelen".

A digitális harcosok békegyűlésén hívta össze a Védelmi Tanácsot

Elmondta, Esztergom felé utazva kapta meg az Irán elleni légicsapásokról szóló első elemzéseket. A kormányfő rámutatott arra, hogy Irán a világ egyik legnagyobb kőolajtermelője, Kína olajellátásának 15 százalékáért felelős. Valamint ott van egy szoros, amelyen keresztül a többi arab ország olaját is kiviszik a világpiacra tankereken, és ezt a szorost le lehet zárni - fogalmazott, hozzátéve: ez azt jelenti, hogy jelentős világpiaci energiaár-emelkedés fenyeget. Bejelentette, szombaton a Védelmi Tanács ülésén mérik fel a veszély pontos mértékét.

Az ukránok úgy döntöttek, hogy leválasztják Magyarországot az olcsó orosz energiáról - közölte a kormányfő, hozzátéve: a gázt már korábban elzárták, de azt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszternek köszönhetően meg tudták oldani, déli irányból tudnak behozni gázt.

Orbán Viktor később hangsúlyozta, hogy az olajon megtermelt pénz egy tekintélyes részét a Mol a rezsicsökkentési alapba ajánlja fel, ezért a rezsicsökkentéshez szükséges támogatást részben ebből fizetik. Ha az olaj megáll, akkor a rezsicsökkentésre sem lesz elegendő pénz - fogalmazott Orbán Viktor. Amit Volodimir Zelenszkij tett, azt nem a magyar ipar, nem a Mol ellen, hanem az összes magyar ember ellen tette - jelentette ki.

Zelenszkij-féle blokád

Elmondta, hogy pénteken beszélt a szlovák miniszterelnökkel, mert a szlovák ellátás össze van kötve a magyarral, a Zelenszkij-féle olajblokád őket is sújtja. Robert Fico miniszterelnök ezt követően beszélt Volodimir Zelenszkijjel és elmagyarázta neki, hogy tönkreteszi Szlovákiát és Magyarországot ezért kérjük, hogy nyissa meg a vezetéket, amire nemet mondott - emelte ki. A szlovák kormányfő azt az előzetesen egyeztetett javaslatot tette, hogy egy szlovák-magyar-uniós-ukrán vizsgálóbizottságot küldjenek ki a helyszínre, de ezt Volodimir Zelenszkij a leghatározottabban visszautasította - közölte Orbán Viktor.

Orbán Viktor azt mondta: meg vagyunk zsarolva. Az első lehetőség, hogy tudomásul vesszük Zelenszkij követeléseit, leválasztjuk magunkat az olcsó olajról, és valamilyen megoldás után sokkal magasabb árszinten veszünk olajat.

Van, aki ezt az álláspontot képviseli Magyarországon, a Tisza Pártnak ez az álláspontja - közölte. Szerintük el kell fogadni Zelenszkij követeléseit, hiszen az ő energetikai programjuk szíve közepe, hogy Magyarországot le kell választani az orosz olajról. Hát most megtörténik, "legyártják nekik az ukránok a programjukat" - tette hozzá.

Az áramfegyvert csak a legvégén használjuk

Ha olyan kormányod van, ami az elején befogadja az ellenség követelését és nem csatázik, hanem megadja magát, az sose nyer semmit, először ő, aztán mi mindannyian veszíteni fogunk. Tehát az első és legfontosabb dolog, hogy akarjuk megnyerni ezt a csatát - hangsúlyozta Orbán Viktor.

A kormányfő ismertette: először is leállítottuk az összes dízelszállítást, amit Ukrajnába küldtünk, a másik lehetőség, amit nem vetettünk még be, hogy leállítjuk a Magyarországról Ukrajnába menő villamosenergia-szállítást is. A szlovákok és a magyarok adják az ukrán villamosenergia-import 40 százalékát - magyarázta.

Hozzáfűzte: ezt azért nem vetettük be azonnal, mert a határ másik oldalán is magyarok vannak, és ezt csak a legvégén fogjuk használni, ha szükséges, nem pedig most az elején.

Ezek után bejelentette, hogy Magyarország blokkolja a 90 milliárd eurónyi, ukránoknak szánt uniós kölcsönt, és bejelentette, hogy a most elfogadás alatt álló, huszadik, Oroszországgal szembeni szankciós csomagot sem vagyunk hajlandóak elfogadni.

A választásokig nincs esély a Barátság újraindítására

Arra a kérdésre, hogy április 12-ig vajon újra fog-e indulni a kőolajszállítás a Barátság vezetéken, Orbán Viktor kijelentette: arra érdemes fogadni, hogy erre csak a választás után lesz esély.

A dolgok mögött éppen az húzódik meg, hogy kormányváltást akarnak Magyarországon - vélekedett, kifejtve, hogy vannak arra utaló jelek, miszerint Brüsszel és Kijev megegyezett, s mindketten egy ukránbarát kormányt akarnak.

Kijelentette: "el akarják takarítani ezt a veszélyes példát, el akarják takarítani az útból Magyarországot", és "megegyeztek a brüsszeliek, a kijeviek meg a Tisza, hogy ezt együtt végre fogják hajtani". Ehhez szerintük az egyetlen eszköz, hogy "gazdasági káoszt idéznek elő Magyarországon" - mondta Orbán Viktor.

Szétverték a V4-et

Brüsszel és Berlin verte szét a V4-et, de jövőre, a lengyelországi választások után helyreállhat az együttműködés - jelentette ki Orbán Viktor.

Kiemelte: az zavarta őket, hogy annyira megerősödött ez a számos kérdésben azonos érdekekkel bíró 75 milliós országcsoport, hogy a vitás kérdésekben a francia elnöknek és a német kancellának meg kellett egyeznie velük.

Ez a négy ország együtt nem megkerülhető tényező az európai politikában - szögezte le, hozzátéve, hogy ezen államok nélkül nincsen se német, se európai gazdaság.

Nemcsak ukrán-orosz békére van szükségünk, hanem egy új európai biztonsági rendszerre is az összeomlott helyett - közölte Orbán Viktor.

A kormányfő kiemelte: az új rendszer része kell, hogy legyen egy hosszú távon is biztonságot adó erőegyensúly, ezen belül pedig egy fegyverzetkorlátozási egyezmény, mert így érhető el, hogy észszerű keretek között legyen a hadseregre költött összeg.

Hozzátette, a növekvő katonai kiadások olyan fontos területekről vennék el a forrásokat, mint az egészségügy vagy a gazdaságfejlesztés.

Nem Amerikával kell lépést tartanunk, de a szomszédokkal lépést kell tartanunk. Merthogy az ördög nem alszik. És ezért nekünk az ország biztonsága érdekében folyamatosan azon a fegyverzeti szinten kell lennünk, mint a minket körülvevő országoknak - jelentette ki.

A drónok hadi felhasználásának elterjedéséről jelezte: fel kell készülnünk arra, hogy egy ukrán-magyar konfliktusban "ilyen drónok megjelenhetnek Magyarország területén".

Az ilyen eszközöket elhárító rendszerek hazai kiépítéséről szólva elmondta: "ez a képességünk megvan, és ezt a képességünket fejleszteni kell".



Magyarországgal szemben nem engedhetnek meg az ukránok maguknak olyasmit, ahogy Volodimir Zelenszkij beszél velünk - jelentette ki Orbán Viktor. Így nem lehet beszélni, aki megpróbálja, "az rá fog fázni, aki belénk harap, annak belénk törik a foga" - szögezte le. Ez nem személyes ügy, hanem nemzeti önbecsülés kérdése - jelentette ki.

Kijevben is kávét kért

Hangsúlyozta, hogy 2024. nyarán, amikor Magyarország adta az EU-s elnökséget, akkor egy békemisszió keretében elutazott Kijevbe, ahol hosszan tárgyalt Volodimir Zelenszkijjel, akinek vitt egy javaslatot és kérte az ukrán elnököt, hogy azt ragadja meg.

Orbán Viktor közölte, felkínálta, hogy közösen hajtsák végre a tervét, mert úgy látta, hogy az ukránok vesztésre állnak, az idő ellenük dolgozik, a helyzetük egyre rosszabb lesz, az oroszok pedig tovább bírják fegyverrel és katonával.

Hozzátette, akkor azt is elmondta, hogy Donald Trump nyerni fog és kilép a háborúból, csak az európaiak maradnak Ukrajna mögött, viszont Európa csak néhány évig bírja a finanszírozást, mert nincs pénz. A kormányfő ehhez kapcsolódva megjegyezte, hogy az ukrán államot is Brüsszelből tartják fent, az ukrán nyugdíjakat, egészségügyet és iskolákat az európaiak fizetik.

Szavai szerint 2024-ben azt mondta az ukrán elnöknek, hogy neki vannak gondolatai arról, hogy hogyan kellene az ügyet "a béke felé vinni". Volodimir Zelenszkij azt felelte, hogy tévedés amit mond, mert győzelemre állnak, az idő az ő oldalukon van, majd "meglátjuk, hogy mit csinál" az amerikai elnök, az európaiaknak pedig nem kerül olyan sok pénzébe Ukrajna támogatása. "Kértem egy kávét és mondtam, hogyha mégis szükség lenne rá bármikor a jövőben állok rendelkezésre, mert úgy érzem a mai lehetőséget kimerítettük" - fogalmazott.

Nagy dolgok fognak történni

Arról is szólt, hogy március végén az amerikai elnök Kínába megy, "és ott nagy dolgok fognak történni", komoly lépések történnek a világ helyzetének stabilizálása érdekében.

Ez az utolsó választás egy lehetséges európai háború előtt - jelentette ki a miniszterelnök.

Orbán Viktor azt mondta: az a kormány, amelyiket most megválasztjuk, fog dönteni háború és béke kérdésében 2026 és 2030 között. Ezért kell nekünk olyan kormányt választani, ami nem befele visz bennünket a háborúba, nem adja el Magyarországot "egy tál lencséért, meg három brüsszeli szalonban hátba veregetésért, meg két jó fotóért", hanem a magyar melósok mellett áll ki, meg a magyar emberek mellett áll ki - hangsúlyozta a kormányfő.

Orbán Viktor ezért kijelentette: április 12-én nemcsak egy választási győzelemre van szükségünk, hanem egy olyan erejű, olyan nagy arányú, "olyan mély, lelkileg olyan erős" győzelemre van szükség, hogy utána nagyon gyorsan helyre tudjuk állítani a nemzeti egységet, és együtt lehessen fölsorakoztatni az országot amellett a cél mellett, hogy maradjunk ki a háborúból.

(MTI nyomán)