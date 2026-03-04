Anyaország :: 2026. március 4. 12:45 ::

Török Gábor Magyar Péter nyomdokain Fidesz-Mi Hazánk koalíciót pedzeget, Novák Előd reagált

Az elmúlt napokban azt tapasztaltam, a Fidesz körül ("királyi udvarban") egyre többen fogadják el azt, hogy jelenleg valószínűleg tényleg a Tisza vezet, és abban bíznak, hogy a kampány végére kihozható egy olyan szoros eredmény, amely után - egyedül vagy a Mi Hazánkkal koalícióban - folytatható a kormányzás. Ehhez a Fidesznek a 45 százalék közelébe kellene eljutnia, amit jól demonstrál ez a kis számolgatás, írja Facebook-bejegyzésében Török Gábor politikai elemző.



Hozzátette: "Tételezzük fel, hogy három párt jut a parlamentbe: a Mi Hazánk mondjuk 7 százalékkal, a Tisza és a Fidesz pedig abban az 5 változatban, amit ez a táblázat mutat. Jól látszik, hogy már egy szoros vereség után is van esélye a Fidesznek az abszolút többség (100 mandátum) megszerzésére (különösen koalícióban a Mi Hazánkkal), viszont egy 3 százaléknál nagyobb listás különbségnél ez már nem reális. (Az adatokat a 21 Kutatóközpont mandátumkalkulátora szolgáltatta, nyilván +/- pár mandátumos eltérés lehet, de a lehetőségeket azért jól szemlélteti.)"

Mi Hazánk-alelnök: mi nem készülünk koalícióra, de a Fidesz vásárolhat tiszásokat magának

Novák Előd hozzászólásban reagált:

