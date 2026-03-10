Anyaország, Cigánybűnözés :: 2026. március 10. 17:44 ::

Cigány tömegverekedés volt az Etele téren egy dohánybolt előtt

Tömegverekedés volt az Etele téren. Az Újbuda Közterület-felügyelet osztotta meg Facebook-oldalán, hogy a tömegjelenet az Etele téren található dohánybolt előtt zajlott. A felügyelők értesítették a rendőröket és a mentőket, és mire megérkeztek, már szétválasztották az egymással harcoló feleket.

Az Etele téri verekedés egyébként úgy végződött, hogy miután megérkeztek a rendőrök, átvették az intézkedést, és elvitték az elkövetőket. A mentők pedig a sérülteket szállították el. A verekedőket szétválasztó járőrök tanúvallomást tettek a XI. kerületi rendőrkapitányságon – írták.

Hozzátették, az eset egy kiemelt, kéthetes ellenőrzési akció alatt történt, amelyet az Újbuda Közterület-felügyelet a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatósággal együtt hajtott végre. A közös akció célja a Kelenföldi pályaudvar, az aluljáró, a buszpályaudvar, valamint az Etele tér területének köztisztasági és közbiztonsági ellenőrzése volt.

(Index nyomán)