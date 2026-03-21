Anyaország :: 2026. március 21. 17:14 ::

Szijjártó egy nagyon szoros cionista szövetségesüket méltatta a Karmelitában - és persze békehozó Trumpot

Régen nem így volt, de most már Argentína és Magyarország szoros szövetségesek, hiszen a legfontosabb értékbeli dolgokban és a legfontosabb nemzetközi politikai ügyekben is támogatjuk egymást, határozottan kiállunk a migrációval szemben, egyértelmű veszélynek gondoljuk a tömeges illegális migrációt - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton, azt követően, hogy részt vett Javier Milei argentin államfő fogadásán a Karmelita kolostorban.

A minisztérium közlése szerint a tárca vezető úgy fogalmazott, "Kiállunk Donald Trump elnök béketörekvései (lásd a Közel-Keletet... - a szerk.) mellett, és kiállunk az agresszív genderideológia terjesztése ellen, a családok mellett. Reméljük, hogy az argentinok törekvései a nemzetközi politikában sikerre vezetnek, mert hogyha az argentin racionális külpolitika érvényesül, akkor az azt jelenti, hogy a nemzetközi szervezetek működésében is végre a józan ész talajára vissza tudunk térni ".

Szijjártó Péter ismertette, a két ország között hatszorosára nőtt a kereskedelmi forgalom, amióta mi kormányzunk itt, Magyarországon, és most küszöbön áll egy széleskörű nukleáris együttműködésnek a felépítése, amely alapvetően egy nukleáris technológiai együttműködés lesz. Ez azért nagyon fontos, mert a nukleáris energia terén - hasonlóan például az autóiparhoz - elképesztő technológiai forradalom zajlik, és ebben az argentinok kifejezetten fontos szerepet játszanak - mondta.

A miniszter úgy vélte, "Ha mi, magyarok a nukleáris technológiai forradalomban az élen tudunk menni, akkor az hosszú távon az ország energiabiztonságát és ezen keresztül a gazdaság biztonságát is javítani tudja".

Az argentinok most az OECD-hez próbálnak csatlakozni, Magyarország minden erejével támogatja ezt a folyamatot is - szögezte le. "Milei elnök úr volt az első argentin elnök, aki meglátogatott minket Magyarországon" - tette hozzá Szijjártó Péter.

(MTI)