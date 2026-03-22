Kisfilmmel is segíti az szja-bevallást a NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) minden eddiginél szélesebb körű támogatást kínál a személyi jövedelemadó bevalláshoz; közérthető útmutatókkal, adókedvezmény érvényesítését bemutató kisfilmmel, valamint speciális nyílt napokkal segítenek a siket, nagyothalló és siketvak ügyfelek számára - tájékoztatta az adóhatóság vasárnap az MTI-t sajtóközleményben.

A NAV ismerteti: az idén is több mint 5,6 millió adózónak készítette el az szja-bevallási tervezetét, amelyek már elérhetők az eSZJA-felületen azok számára, akik regisztráltak az Ügyfélkapu+-ra vagy a DÁP-ra.

Aki egyetért a tervezet adataival, néhány kattintással jóvá is hagyhatja.

Felhívták ugyanakkor a figyelmet, hogy a tervezet kizárólag a hivatal rendelkezésére álló adatokat tartalmazza, így szükség esetén ki kell egészíteni. Ehhez a NAV többféle módon is támogatást nyújt.

A tájékoztatás szerint az ügyintézés megkönnyítése érdekében a NAV személyes segítséget is biztosít: a Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatóság nyílt napokat szervez hallássérült ügyfelek számára, ahol jelnyelvi tolmácsok segítik az akadálymentes kommunikációt. Az ügyintézést 2026. március 24-én, 12 és 15 óra között, illetve május 12-én 13 és 16 óra között jeltolmácsok segítik majd a NAV Dél-budapesti Adó- és Vámigazgatósága központi ügyfélszolgálatán. Az eseménysorozatra egy kisfilm is felhívja az érintettek figyelmét.

Kiemelték, hogy a NAV honlapján minden, a bevallással kapcsolatos általános információ megtalálható, beleértve egy rövid, közérthető tájékoztatót is, amely a 2026-os szja-bevallási időszak határidőit és alapvető tudnivalóit foglalja össze. Az oldalon lépésről lépésre követhetők az aktuális teendők, és részletes útmutatók is segítik a bevallás kitöltését.

A hivatal az eligazodást videós tartalmakkal is támogatja: kisfilm mutatja be, hogyan kell érvényesíteni a bevallásban a kedvezményt, lépésről-lépésre végigvezetve az adózókat a folyamaton.

Az adózók segítséget kapnak az eSZJA-portál használatához is. Az "eSZJA GYIK" című dokumentum a leggyakrabban felmerülő kérdéseket válaszolja meg közérthető formában. A kiadvány kitér a bevallási tervezet elérésére, módosítására és benyújtására, az szja befizetésének és visszaigénylésének szabályaira, az adókedvezmények érvényesítésére, valamint egyes jövedelmek adózására is. Emellett foglalkozik az adómentes bevételekkel, a szociális hozzájárulási adóval, az önkéntes pénztári rendelkezésekkel és az adó 1+1 százalékának felajánlásával is.

A NAV munkatársai telefonon is rendelkezésre állnak: a 1819-es NAV Infóvonalon általános kérdésekben kérhető segítség, konkrét ügyintézéshez pedig ügyfél-azonosító szám (PIN-kód) szükséges.

Az szja-bevallás benyújtásának, és ha van fizetendő adó, annak befizetési határideje 2026. május 20.