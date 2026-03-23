A kormányfő értékelése szerint egyértelműnek tűnik, hogy a Tisza Párt tudtával és érdekében hallgatták le Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert.
Orbán Viktor a Facebook-oldalára hétfőn feltett videóban súlyosnak nevezte, hogy egy szuverén ország külügyminiszterét lehallgatják egy másik ország hatóságainak, titkosszolgálatainak "közbejöttével", felhasználva a magyar újságírókat, vagy - jegyezte meg - legalább egyet biztosan.
"De a legsúlyosabb az az, hogy egyértelműnek tűnik, hogy mindez a Tisza Párt tudtával, és úgy látom, hogy az érdekében történt. Azért ez túl van minden határon" - fogalmazott.
Orbán Viktor hétfőn reggel a Facebook-oldalán osztotta meg a Mandiner Külföldi szolgálatok egy magyar újságíró segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert, a szálak Orbán Anitáig vezetnek című cikkét, és közölte: utasította az igazságügyi minisztert, hogy vizsgálja ki az ügyet.
(MTI)
