Lezárultak a jogorvoslatok, 663 jelölt indulhat az országgyűlési választáson

Valamennyi, a jelöltek nyilvántartásba vételével kapcsolatos jogorvoslat lezárult, az április 12-ei parlamenti választáson 663 egyéni jelölt indulhat - derült ki a Nemzeti Választási Iroda (NVI) hétfői adataiból.

Az országgyűlési képviselők választásán csak azok a jelöltek indulhatnak, akik összegyűjtöttek a választókerületükben élőktől ötszáz érvényes ajánlást. A jelöltek március 6-án 16 óráig gyűjthették az ajánlásokat, a választási bizottságoknak pedig négy napjuk volt arra, hogy az ajánlások ellenőrzése után döntsenek a jelöltek nyilvántartásba vételéről. A választási bizottságok határozatai ellen jogorvoslattal lehetett élni.

Az NVI tájékoztató oldala szerint a jogorvoslati eljárások minden esetben lezárultak, a 106 egyéni választókerületben jogerősen nyilvántartásba vett jelöltek száma 663. A jelöltek egy része függetlenként indul, nagyobb részük azonban jelölőszervezet színeiben; a választásra 16 jelölőszervezetnek sikerült egyéni jelöltet állítania.

Az országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottságok a jelöltek által leadott ajánlások ellenőrzés után 192 esetben tagadták meg a nyilvántartásba vételt, 17 jelöltet pedig nyilvántartásba vettek, de a jelölt időközben kiesett. Ennek oka lehet az, hogy a jelölt lemondott, vagy azért esett ki, mert elvesztette a választójogát vagy a választhatóság jogát.

A választáson az egyéni jelöltek mellett öt országos pártlistára voksolhatnak a választópolgárok, azok a nemzetiségi választók pedig, akik névjegyzékbe vételüket az országgyűlési választásra is kiterjedő hatállyal kérték, nemzetiségük listájára voksolhatnak. A szerb nemzetiség nem állított országos listát.

Négy évvel ezelőtt a 106 egyéni választókerületben 664 jelölt indult, az országos pártlistás szavazólapon hat pártlista szerepelt. Nyolc évvel ezelőtt a 106 egyéni választókerületben 1547 egyéni jelölt indult, az országos pártlistás szavazólapon 23 pártlista szerepelt.

Két Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei választókerületben 10-10 jelölt indul



Két Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei egyéni választókerületben is 10-10 jelöltet vettek nyilvántartásba jogerősen, így itt indul a legtöbb jelölt az áprilisi országgyűlési választáson. A választókerületek több mint kétharmadában hat, vagy annál több jelölt indul.

A Nemzeti Választási Iroda hétfő délutáni adatai szerint Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 3. számú, ózdi központú egyéni választókerületében jelöltet indít a Mi Hazánk Mozgalom, a Középen Állók Pártja, A Szolidaritás Pártja - Magyar Munkáspárt, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, a Fidesz-KDNP, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, a Tisztelet és Szabadság Párt, a Demokratikus Koalíció, valamint indul két független jelölt is.

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei 5. számú, sátoraljaújhelyi központú egyéni választókerületben indul a Középen Állók Pártja, a Demokratikus Koalíció, a Tisztelet és Szabadság Párt, a Fidesz-KDNP, a Jobbik Magyarországért Mozgalom, A Szolidaritás Pártja - Magyar Munkáspárt, a Mi Hazánk Mozgalom, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, a Normális Élet Pártja jelöltje, valamint egy független jelölt.

Kilenc jelölt indul a főváros 16. számú, soroksári központú egyéni választókerületében. Nyolc jelölt lesz 11 választókerületben, 7 jelölt 26-ban, 6 jelölt 38 választókerületben. 5 jelölt indul 27 választókerületben, vagyis a választókerületek több mint 70 százalékában hat vagy annál több jelölt közül választhatnak a választók.

A legkevesebb, négy jelölt indul Hajdú-Bihar vármegye 6. számú, hajdúböszörményi központú egyéni választókerületében, ahol csak a Fidesz-KDNP, a Mi Hazánk Mozgalom, a Tisza és a DK indít jelöltet, továbbá Bács-Kiskun vármegye 1. számú, kecskeméti közponú egyéni választókerületében, ahol a Fidesz-KDNP, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, a Tisza Párt és a Mi Hazánk Mozgalom jelöltje indul.

(MTI)