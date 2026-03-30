Anyaország :: 2026. március 30. 09:17 ::

2006-hoz hasonlóan megint páncélautóval jár Orbán - ezúttal a kijevi szájhősködéstől rettent meg

Orbán Viktor Dopeman podcastjában járt, és elárulta, hogy az ukrán fenyegetések miatt páncélautóval közlekedik az eddig megszokott kisbusz helyett, írja az Index.



Pityingernél legalább nem kell titkolni a maffiatempót

Egy apró részletet emelt ki Orbán Viktor Dopeman podcastjában, hogy milyen védelemmel veszi körül magát, amióta az ukránok megfenyegették. A miniszterelnök az országjárás alatt a rappernél járt, és a világ- és belpolitikai eseményekről egyaránt beszélgetett. Többek között szó esett az Európai Unióról, az energiaárakról, az ukrajnai és a közel-keleti háborúról, valamint a kínai cégek magyarországi térnyeréséről is.

Utóbbinál a kormányfő kiemelte, milyen korszerű gyár épül Szegeden, és amikor erről értekezett, mellékesen megjegyezte, hogy páncélautóval közlekedik az ukránok fenyegetése miatt.

Ez a részlet azért különösen fontos, mert két figyelmeztetést is kapott. Az elsőt még Volodimir Zelenszkijtől, aki élesen bírálta Orbán Viktort, amiért Magyarország blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hitelt.

Az ukrajnai elnök azt mondta: „reméljük, hogy egy bizonyos személy nem fogja blokkolni az Európai Unióban a 90 milliárdot vagy annak az első részletét, és az ukrán katonáknak lesz fegyvere. Másképp megadjuk ennek a személynek a címét a fegyveres erőinknek, a fiainknak, hadd hívják fel, és beszéljenek vele a saját nyelvükön.”

A miniszterelnök védelmét pedig azért erősítették meg, mert egy korábbi ukrán titkosszolgálati ügynök, Hrihorij Omelcsenko arról beszélt, hogyha Orbán Viktor továbbra is „Putyin háborús bűneinek cinkosa marad, akkor számolnia kell a következményekkel. A karma elől nem lehet elmenekülni” − jelentette ki, majd hozzátette, hogy „Orbán Viktor gondoljon a családjára, öt gyermekére és hat unokájára.” (Utólag aztán kiderült , hogy vágott videóról van szó, de a hős Viktor fenyegetettségének bemutatására így is jó a fideszes propagandagépezetnek - a szerk.)

A Blikk megjegyzi, hogy a kormányfő a TEK tulajdonában álló Volkswagen Multivan kisbusszal közlekedik, mert a miniszterelnök ezt preferálja a kilencvenes évek óta.