Anyaország :: 2026. április 10. 22:16 ::

Orbán szerint vagy ő alakít kormányt, vagy Zelenszkij

"Valójában az a választás áll előttünk, hogy ki alakítson kormányt: Zelenszkij vagy én? Ebből a kettőből, azt javaslom, hogy inkább engem válasszanak" - mondta Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke pénteken Székesfehérváron, a kormánypártok választási nagygyűlésén.

Orbán Viktor felidézte, 2022-ben azt vállalták, hogy Magyarországot kívül tartják a háborún, és ezt be is tartották. Figyelmeztetett azonban arra, hogy a háborúnak még nincs vége. Noha az amerikaiak már "átálltak a béke oldalára" (a világszerte háborúzó zsidócsicskákról beszél - a szerk.), Európa továbbra is folytatni akarja a háborút.

Ha nem figyelünk oda, beránt bennünket is a háború, ennek a választásnak ez az első és legfontosabb tétje - emelte ki, ígéretet téve arra: ha megkapják a bizalmat, nem engedik, hogy Magyarországot belevigyék a háborúba.

Hozzátette: a háború pénzről is szól, ennek a választásnak az is tétje, megengedjük-e, hogy kizsebeljék a magyarokat. Három csapdát is fölállítottak, amin keresztül elvihetik a magyarok pénzét. Az első csapda: rákényszerítik Magyarországot arra, hogy részt vegyen Ukrajna háborújának finanszírozásában. Most is az asztalon van egy 90 milliárd eurós hitelszerződés, valamint egy 800 milliárd és egy 700 milliárd dolláros csomag is - jelezte.

Ha olyan kormánya lesz Magyarországnak, amely a magyarok helyett az ukránok érdekeit képviseli, akkor Magyarország pénzét elviszik Ukrajnába - jelezte.

A második csapdaként azt jelölte meg, hogy le akarják választani Magyarországot az orosz energiáról. Emlékeztetett: a magyarok átlagosan évi 250 ezer forintot, míg a lengyelek 1 milliót fizetnek a rezsiért.

Ha nincs orosz energia, nekünk is ennyit kell fizetni, ezért zárta le Zelenszkij az olajvezetéket, abban reménykedve, hogy Magyarországon gazdasági káosz lesz, így jöhet egy ukránbarát kormány, és többet már nem is kell megnyitni a Barátság vezetéket - jegyezte meg.

Orbán Viktor kitért a magyarok "kizsebelésének" harmadik módjára is. Felidézte, hogy kormánya 2010-től máig 15 ezer milliárd forintot vett el a bankoktól, a nagy energiacégektől és a multiktól, ebből van a 13. és a 14. havi nyugdíj, a családtámogatás és a fiataloknak nyújtott támogatások.

Nem véletlen, hogy ellenfeleik "árnyékkormányában" ott ülnek a nagybankok és a nagy energiacégek képviselői, akiknek egyetlen tervük, hogy a következő években visszavegyék a pénzüket - figyelmeztetett.

Elmondása szerint az emberek igazságtalannak érzik ezt a négy évet, ennyi munkával ugyanis kétszer-háromszor messzebbre kellett volna jutni, de a háború blokkolja az európai és benne a magyar gazdaságot.

Ezért jó okunk van megbecsülni mindazt, amit minden nehézség ellenére elértünk: itt továbbra is teljes foglalkoztatás van, 1 százalékos növekedés mellett idén 11 százalékos minimálbér-emelés volt, miközben Magyarország "világrekordot állított fel" a családtámogatásban - sorolta.

Orbán Viktor azt mondta: a kormány nem magyarázkodott, hogy mit miért nem lehet, és nem a magyarokra hárította a válság terheit, hanem kitartott, és egyetlen fontos célját sem adta fel.

Kiemelte: "nekünk a családok a legfontosabbak", amikor családvédelemről beszélünk, akkor az édesanyákat és a gyermekeket kell elsősorban védeni. Tizenhat évvel ezelőtt vágtunk ebbe bele, hogy legyen olyan Magyarország, ahol ha valaki gyermeket vállal, legalább olyan színvonalon élhessen, mint az, aki nem vállal gyereket - idézte fel.

Büszkeségének adott hangot, hogy a háború árnyéka ellenére sem adták fel a teljes foglalkoztatás célkitűzését. Magyarország egy olyan ország, hogy aki dolgozni akar, az dolgozhat. Emögött ott vannak a roma honfitársaink által vállalt munkák és munkahelyek is - tette hozzá.

Az is kiderült a kampányban, hogy dühre, haragra és gyűlöletre nem lehet építeni sem országot, sem politikát, sem nemzetet - jelentette ki a kormányfő, reményeit fejezve ki, hogy a vasárnap esti választási eredmény is igazolja majd szavait.

Orbán Viktor emlékeztetett: a Fidesz már 2022-ben is azt mondta, hogy rendületlenül hisznek a szeretet és az összefogás erejében. Ezt mondják ma is a tisztásoknak, "akik gyűlöletet szítanak mindenhol, és gyűlöletre akarnak politikát építeni", hogy a polgári, nemzeti, keresztény emberek, továbbra is rendületlenül hisznek a szeretet és az összefogás erejében.

A kormányfő úgy fogalmazott: a legjobb reményekkel várja a vasárnapi választást. Sosem lehet tudni persze, hogy mi lesz egy választás eredménye, de ha jól ismerjük magunkat, ha jól ismerjük a hazánkat, ha jól ismerjük Székesfehérvárt, ha jól ismerjük a saját népünket, "akkor azt kell mondanom, hogy a magyar emberek a biztonságra fognak szavazni vasárnap" - tette hozzá.

Az Alföldön azt éneklik, hogy "lefelé folyik a Tisza, nem folyik az többé vissza", hát legyen így - mondta Orbán Viktor.

Megjegyezte: nincs abban semmi kivetnivaló, hogyha alapítanak egy új pártot, és abban sem, ha valaki úgy gondolja, hogy miniszterelnök akar lenni. De "mindennek rendelt ideje van", van, amikor a kockáztatás, a kaland, a változtatás, az izgalom a fontos, és vannak nehéz idők, amikor nem szabad változtatni, mert csak a biztonság lehet a jó választás.

Továbbra is hárommillió szavazattal számol

Most ilyen időket élünk, és egyedül a Fidesz és a KDNP a biztos választás - mondta, arra kérve a résztvevőket, hogy vasárnap szavazzanak a biztonságra. Továbbá arra is kérte a megjelenteket, hogy még van két nap a kampányból, "mindenki hozzon el mindenkit".

Orbán Viktor hangsúlyozta: Magyarország nehéz idők előtt áll, nemzeti összefogásra van szükség, ehhez pedig legalább hárommillió szavazat kell.

Ha ki akarunk maradni a háborúból, akkor tanulnunk kell az elődeink példáiból - Tisza István vagy Horthy Miklós - akik nem tudtak kimaradni a háborúkból - mondta. A miniszterelnök szerint azért nem sikerült nekik, mert nem volt meg a béke érdekében a nemzeti egység.

Ha most ki akarunk maradni a háborúból, "akkor nem csak egy jó kormányra meg egy elfogadható miniszterelnökre van szükségünk", hanem egy nemzeti összefogásra - fogalmazott.

Arra a kritikára, hogy a kormánypártok túl régóta vannak hatalmon, azt mondta, hogy pontosan az az előnyük, amiért az ellenfeleik bírálják őket. Ebben a helyzetben nekünk pontosan tapasztalatra, tudásra van szükségünk, a tapasztalatot pedig az elvégzett munka és a munkában töltött évek adják - mutatott rá.

Józan ész, hidegvér, biztos kéz, erre van szüksége Magyarországnak, és a Fidesz KDNP ezt meg tudja adni a hazánknak - hangsúlyozta Orbán Viktor.

Orbán Viktor a székesfehérváriakhoz szólva jelezte: a város mindig szerencsét hozott a kormánypártoknak, hiszen az előző választások kampányzáró gyűléseit is ott tartották.

Hozzátette: személyesen is sokat jelent neki a város, és mindig hálás lesz a Teleki Blanka Gimnáziumnak.

A kormányfő a két kormánypárti országgyűlési képviselőjelölt, Vargha Tamás és Törő Gábor támogatására kérte a jelenlévőket, egyrészt azért, mert értékelése szerint megérdemlik, hiszen remekül képviselték a Fejér vármegyeieket az elmúlt négy évben a parlamenten, másrészt mert - mint mondta - szüksége lesz rájuk.

"Az elmúlt négy évben két bátor, lojális, a kormányt mindig támogató képviselőként dolgoztak, és miután Magyarország előtt nehéz évek állnak, szükségünk van bátor, hűséges, a kormányt támogató, polgári, nemzeti, keresztény érzelmű képviselőkre" - fogalmazott a miniszterelnök.

Orbán Viktor a rendezvényen szintén felszólaló Pásztor Bálinthoz, a Vajdasági Magyar Szövetség elnökéhez szólva kiemelte: hárommillió szavazatra lesz szükségük vasárnap este, és ennyi csak a határon túli szavazatokkal együtt lehet meg.

Hangsúlyozta azt is: ha van tétje a választásnak valahol a világban, ahol magyarok laknak, akkor a határon túli területek ehhez a világhoz tartoznak. "Mi is sokat veszíthetünk a választáson, de a legtöbbet ők veszíthetik." 2010 előtt a határon túli magyarokat a kormány nem tekintette a magyar nemzet részének. A nemzet újraegyesítésében sokat mentünk előre, és ha meg akarjuk őrizni a határon kívül élő magyar közösségeinket, akkor erős anyaországra, nemzeti kormányra van szükségünk.

Azt is mondta: "nemcsak nekik van szükségük ránk, nekünk is szükségünk van rájuk". A határon kívüli magyarok és a határon belüli, Kis-Magyarországon élő magyarok viszonya olyan, mint a kenyér bele meg a héja: a héja tartja egyben. Ha nincs héja, mi is szétesünk, fölmorzsolódunk és odaveszünk.

Orbán Viktor a kampányt a kormánypártok tábora számára különösen fontosnak időszakként értékelte. Érvelése szerint a békemenetet megelőzően egy olyan félév volt mögöttük, ahol a digitális téren keresztül rendszeresen rájuk ijesztettek, megtámadták, sértegették őket, durváskodtak velük szemben. Ha bárki ki mert állni a Facebookon vagy a digitális tér más platformjain egy olyan véleménnyel, ami nem esett egybe a Tiszáéval, "falkában uszultak ránk". Akkor "ők voltak a hangosak és mi voltunk a csendesek, mi voltunk a csendes többség". Az elmúlt három hét eredményeképpen ez megváltozott, "mi vagyunk a hangos többség"! - jelentette ki a miniszterelnök.

(MTI)