Anyaország :: 2026. április 12. 21:22 ::

A Fidesz-médiát már leváltották - legalábbis a Tisza rendezvényéről

Nem engedték be Császár Attilát, az M1 Híradójának riporterét, valamint operatőrét Magyar Péter pártjának vasárnap esti budapesti rendezvényére - közölte a hirado.hu.

Császár Attila a helyszínről bejelentkezve, az M1 csatornának nyilatkozva elmondta: nem csak a M1, de a TV2 és a Hír Tv stábját sem engedték be az eredményváróra (nem mintha a Fidesz vagy kormány nem szokott volna szelektálni - a szerk.). Közölte: Tárkányi Zsolt, a Tisza sajtófőnöke "6-8 kigyúrt biztonsági ember társaságában" akadályozta meg őket a bejutásban. Ahogy Császár Attila fogalmazott, ilyen még nem fordult elő vele.

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője az M1 adásában elfogadhatatlannak nevezte az esetet, amely szerinte minden írott és íratlan normával ellentétes.

(MTI)