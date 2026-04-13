A Tisza-kormány minden magyar ember kormánya lesz - ígéri a hatalomra került Facebook-huszár

A Tisza-kormány minden magyar ember kormánya lesz - közölte Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a Facebook-oldalán a pártja választási győzelmét hozó napot követő hétfőn.

"Köszönönet minden magyarnak itthon és szerte a nagyvilágban!" - fogalmazott Magyar Péter.

A politikus óriási megtiszteltetésnek nevezte, hogy a valaha volt legtöbb szavazattal hatalmazták fel a szavazók pártját a kormányalakításra és arra, hogy a következő négy évben a "szabad, európai, működő és emberséges Magyarországért dolgozzanak".

"Batthyány Lajos székében ülve, miniszterelnökként minden nap és a nap minden órájában hazánk biztonságáért és fejlődéséért, valamint a magyar emberek jólétéért fogok dolgozni. Isten engem úgy segéljen!" - hangsúlyozta Magyar Péter.

(MTI)