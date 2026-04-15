Anyaország :: 2026. április 15. 12:15 ::

A Nemzeti Filmintézet már nem vállal hosszútávú pénzügyi kötelezettségeket

A Nemzeti Filmintézet a kormányváltásra tekintettel a továbbiakban nem vállal hosszútávú pénzügyi kötelezettségeket - közölte az NFI szerdán az MTI-vel. Mint kiemelték, Káel Csaba a magyar mozgóképipar fejlesztéséért felelős kormánybiztos megbízatása a miniszterelnök megbízatásával egy időben szűnik meg, ugyanakkor a vonatkozó jogszabály szerint a kormánybiztos az új kormány megalakulásáig gyakorolja hatáskörét.

Az NFI megteszi azokat a szükséges intézkedéseket, amelyek az átmeneti időszakban is segítik a magyar mozgóképipar folyamatos és zavartalan működését. A Nemzeti Filmintézet alapszabálya szerint az igazgatóság megválasztása és visszahívása a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. kizárólagos hatáskörébe tartozik - szerepel a közleményben.

Hangsúlyozták: a Nemzeti Filmintézet kimagasló eredményeket ért el 2020 és 2026 között. A magyar filmipar volumene a fejlesztéseknek köszönhetően az elmúlt öt évben ötszörösére nőtt, és meghaladta az évi 300 milliárd forintot, munkát és megélhetést biztosítva mintegy húszezer filmesnek. "A világ filmgyártásának vezető európai központja lett Magyarország".

Kiemelték, hogy a Nemzeti Filmintézet 2020-as indulását követően egyesítette a moziforgalmazásra és televíziós/streaming szolgáltatásra készülő audiovizuális alkotások átfogó támogatási rendszerét. A koronavírus-járvány időszakában az NFI intézkedéseinek köszönhetően a hazai filmipar nehéz helyzetbe került szereplői jelentős támogatást kaptak, és a régióban elsőként indulhatott újra a filmgyártás Magyarországon.

"A folyamatosan és átláthatóan működtetett egységes, pályázat alapú támogatás rendszer eredményeként 2020 óta több mint 90 egész estés mozifilm és 500 televíziós alkotás készült el, köztük számos népszerű és világszerte bemutatott és díjazott film. A pályakezdő filmeseket támogató Inkubátor Programban 21 film készült el 2020 óta. Az A-kategóriás nemzetközi fesztiválokra 44 NFI támogatással készült alkotás kapott meghívást, ezek 14 díjat és elismerést nyertek el" - áll a közleményben.

Megjegyezték, hogy a Nemzeti Filmintézet koprodukció stratégiájának sikerét mutatja több mint negyven, nemzetközi együttműködésben megvalósult alkotás, növelve a filmek finanszírozási volumenét és terjesztési lehetőségeit. 2025-ben két magyar versenyfilm – a Csendes barát és az Árva – szerepelt a Velencei Filmfesztivál versenyprogramjában, erre korábban nem volt példa. A belföldi és külföldi filmértékesítésből származó bevétel jelentősen nőtt, 2025-ben először haladta meg az egymilliárd forintot.

Az NFI felhívta a figyelmet arra, hogy filmjeik minden rekordot megdöntöttek a hazai mozikban, a tévéképernyőkön, a streamingen. Több mint egymillióan váltottak mozijegyet a Hogyan tudnék élni nélküled? című romkomra, a tévépremier 1,5 millió nézőt vonzott a képernyők elé. "Az európai összefogással készült, világszínvonalú sorozat, a Hunyadi epizódonkénti, csaknem egymillió tévénézőjével filmtörténetet írt, televíziós nézettségi rekordokat döntött" - írták.

A közlemény említést tett arról, hogy az animációs ipar gazdasági és kulturális teljesítőképességének erősítésére, fejlesztésére, hosszú távú versenyképességének biztosítására az NFI dedikált programot dolgozott ki. Az animáció ipar fejlesztési stratégia részeként valósult meg az Annecy Fesztivál magyar díszvendégség programja mintegy kétszáz magyar résztvevővel, korábban sosem látott láthatóságot eredményezve.

"A filmgyártásban történeti jelentőségű, összesen 22 százalékos stúdiókapacitás bővítés valósult meg az elmúlt években Magyarországon, az állami és privát szektor összefogásaként. Az NFI fóti filmgyártó bázisán négy új, összesen tízezer négyzetméternyi világszínvonalú stúdiót és húszezer négyzetméternyi kiszolgáló infrastruktúrát vehettek birtokba a filmesek. A magyar filmkincs hosszútávú megőrzését szolgáló Nemzeti Filmdigitalizálási és Restaurálási Program keretében az NFI Filmarchívum és az NFI Filmlabor összehangolt munkájának köszönhetően mintegy kétszáz magyar mozifilm újult meg" - fejtették ki.

Azt is kiemelték, hogy az NFI Filmlabor egyedülálló analóg és digitális utómunka szolgáltatás kínálatával élvonalbeli szereplője lett a hazai és nemzetközi filmgyártásnak. Szakemberei olyan világsikerű, Oscar-díjas alkotásokban vettek részt, mint a Szegény párák és A brutalista. Átfogó korszerűsítés keretében új, high-tech hívócsarnok kialakítására és a világelső Photomec által gyártott hívógépek üzembe helyezésére is sor került.

"A nemzeti filmkincsünk Európában szinte egyedülálló módon lett hozzáférhető online, a 2020-ban indított streaming szolgáltatás, a Filmio révén. Az új fogyasztói trendekhez igazodva, a széles közönség számára folyamatosan elérhetők filmörökségünk alkotásai és a kortárs magyar filmek. Jelenleg 1200 alkotás nézhető a Filmio kínálatában, évente mintegy 300 ezer lejátszást indítanak a felhasználók" - szerepel az NFI közleményében.