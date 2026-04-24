2026. április 24. 10:16

KSH: márciusban 4 millió 646 ezer volt a a foglalkoztatottak száma

Márciusban a 15-74 éves foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 646 ezret tett ki. A munkanélküliek száma 219 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,5 százalék volt - jelentette pénteken a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A foglalkoztatottak száma 55 ezerrel csökkent, a foglalkoztatási ráta 0,2 százalékponttal nőtt a tavaly márciusihoz viszonyítva.

A január-márciusi háromhónapos időszakban a foglalkoztatottak átlagos létszáma a 15-74 évesek körében 4 millió 627 ezer volt, 65 ezerrel csökkent az előző év azonos időszakitól. A férfiak foglalkoztatottak száma 36 ezerrel, 2 millió 457 ezerre, míg a nők körében 29 ezerrel, 2 millió 170 ezerre csökkent.

A hazai elsődleges munkaerőpiacon 4 millió 440 ezren dolgoztak 85 ezerrel kevesebben az egy évvel korábbinál. A közfoglalkoztatottak létszáma 69 ezer, a külföldön dolgozóké pedig 119 ezer volt.

A 15-64 évesek körében a népesség és a foglalkoztatottak számának egyidejű csökkenése mellett a foglalkoztatási ráta a tavaly első negyedévi 75,2 százalékról 74,8 százalékra mérséklődött. Ez az érték a férfiak esetében 78,6 százalékot, a nők körében pedig 70,9 százalékot mutatott.

A 2026. január-márciusi időszakban a 15-74 éves munkanélküliek átlagos létszáma 226 ezer fő, a munkanélküliségi ráta 4,7 százalék volt.

A férfi munkanélküliek száma 122 ezret, a nőknél 104 ezret tett ki. A ráta a férfiak esetében 4,7, a nők körében 4,6 százalékot ért el.

A munkakeresés átlagos időtartama 12,2 hónapot vett igénybe, a munkanélküliek 35,3 százaléka 3 hónapnál rövidebb ideje keresett állást, ami 8,1 százalékponttal elmaradt az előző év azonos időszakától. A 4-11 hónapja munkát keresők aránya 7,7 százalékponttal 28,4 százalékra nőtt, miközben a több mint egy éve munkát keresők aránya érdemben nem változott, 36,3 százalék volt.

A KSH idézte a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat adminisztratív adatait ( https://nfsz.munka.hu/ ) amelyek szerint a nyilvántartott álláskeresők létszáma 2026. március végén az egy évvel korábbihoz képest 4,1 százalékkal, 223 ezer főre mérséklődött.

(MTI)