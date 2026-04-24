2026. április 24. 09:45

Eltartási szerződéssel öregezők letartóztatását rendelték el

Három férfi letartoztatását rendelte el a Miskolci Járásbíróság, akik a megalapozott gyanú szerint idős, súlyos fokban demens asszonyt csaptak be, és ezzel több mint 80 millió forintot szereztek - közölte pénteken a Miskolci Törvényszék sajtóosztálya az MTI-vel.

A rendelkezésre álló adatok szerint az ügy első rendű gyanúsítottja 2025 februárjában ajándékozási szerződést kötött a sértettel egy miskolctapolcai ingatlan vonatkozásában olyan, hamis indok alapján, hogy köztük évtizedes baráti viszony áll fent, és a férfi folyamatosan gondoskodik az idős nőről. A terhelt tulajdonjogát az ingatlan-nyilvántartásba is bejegyezték, majd a férfi a házat rövid időn belül eladta, amivel több mint 80 millió forint kárt okozott a sértettnek.

A másodrendű gyanúsított 2025 áprilisában arra vette rá a sértettet, hogy pénzt vegyen fel a bankszámlájáról. Az asszonyt egy miskolci bankfiókba vitte, ahol a nő több mint négymillió forintot vett fel, és adott át a terheltnek. Ezzel a módszerrel később a harmadrendű gyanúsított is mintegy másfélmillió forintot szerzett meg az idős nőtől.

A törvényszék közölte, bizonyítottság esetén az első rendű terhelt cselekményei különösen nagy kárt okozó csalás és közokirat-hamisítás bűntettének, még társai cselekményei csalás bűntette minősített esetének megállapítására alkalmasak.

A bíróság a kiszabható büntetési tétel miatt fennálló szökés, elrejtőzés veszélye okán a letartóztatás elrendelésével látta biztosítottnak a terheltek eljárási cselekményeken való részvételét. Álláspontja szerint tartani kell attól is, hogy kényszerintézkedés hiányában az eljárás más résztvevőit jogellenesen befolyásolnák, illetve tárgyi bizonyítási eszközt rejtenének el vagy semmisítenének meg. Hozzátették, előéletük és életvitelük alapján következtetni lehet a bűnismétlésre is, így a bíróság mindhármuk vonatkozásában 2026. május 23. napjáig rendelte el letartóztatást.

A végzés a másod- és harmadrendű terhelt tekintetében végleges.