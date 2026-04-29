Háború :: 2026. április 29. 21:31 ::

Trump a "nácizmus felett aratott második világháborús közös győzelmüket" emlegette Putyinnak

Vlagyimir Putyin orosz elnök közölte amerikai hivatali partnerével, hogy a győzelem napja alkalmából, az ünnepségek idejére hajlandó fegyverszünetet hirdetni az ukrajnai konfliktusban. Erről Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója számolt be szerda este Moszkvában.

Usakov szerint Trump "pozitívan értékelte" az Oroszország által az ortodox húsvét alkalmából meghirdetett fegyvernyugvást. "Ezzel kapcsolatban Vlagyimir Putyin tájékoztatta amerikai kollégáját arról, hogy kész fegyverszünetet hirdetni a győzelem napja megünneplésének idejére is" - hangoztatta a tanácsadó.

"Trump nagyon támogatta ezt a kezdeményezést, és megjegyezte, hogy az ünnep a nácizmus felett aratott második világháborús közös győzelmünket jelképezi" - tette hozzá.

Putyin kijelentette Trumpnak, hogy Kijev "nyíltan terrorista módszerekhez folyamodik, amikor kizárólag polgári célpontokat támad meg orosz területen". Közölte, hogy a fronton az orosz hadseregé a kezdeményezés, és visszaszorítják az ukrán fegyveres erőket.

Az orosz elnök határozottan elítélte a Trump ellen elkövetett merényletkísérletet is, és támogatásáról biztosította amerikai hivatali partnerét.

A Perzsa-öbölben kialakult válsággal kapcsolatban Putyin helyesnek minősítette az amerikai vezető döntését, hogy meghosszabbította a tűzszünetet Iránnal, és a maga részéről javaslatokat terjesztett elő a Teherán atomprogramjával kapcsolatos nézeteltérések rendezésére.

Usakov szerint Putyin arról is szót ejtett, hogy Moszkva veszélyesnek tartja egy, az Egyesült Államok által az Iszlám Köztársaság ellen indítandó szárazföldi művelet lehetőségét. Kilátásba helyezte, hogy Oroszország folytatja az aktív kapcsolattartást Iránnal, a Perzsa-öböl országaival, Izraellel és az Egyesült Államokkal.

Az orosz elnöki tanácsadó beszámolója szerint Trump úgy vélekedett, hogy már közeli a megállapodás, amely véget vet az ukrajnai konfliktusnak.

Putyin születésnapi jókívánságait is tolmácsolta Melania Trumpnak. A két vezető szívélyesen búcsúzott el egymástól a telefonbeszélgetés végén.

Az eszmecsere, amelyet az orosz fél kezdeményezett, Usakov szerint egy óra negyven percig tartott.

(MTI)