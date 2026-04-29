2026. április 29. 19:14

Szolnok közgyűlése nem támogatja az akkumulátoripari beruházásokat

Nem támogatja "elvi éllel" akkumulátoripai beruházások megvalósítását Szolnok közigazgatási területén a város közgyűlése, az erről szóló előterjesztést egyhangúlag szavazták meg az önkormányzati képviselők a testület szerdai ülésén.

A közgyűlés 2025. október 30-án tárgyalta az akkumulátoripari beruházások elvi megítélésről szóló előterjesztést. A kérdés azonban azóta is aktuális, sőt országos jelentőségűvé vált - olvasható az előterjesztésben.

Györfi Mihály (Tegyünk Szolnokért Egyesület-Jobbik-Momentum-DK-MSZP-Párbeszéd-Zöldek-Agóra Egyesület szövetség), Szolnok polgármestere a közgyűlés szerdai ülésén elmondta, hogy a testület egy korábbi határozatával elvi támogatását adta egy állami fejlesztési projekt területére tervezett elektrolitgyártó üzem megvalósításához.

Hozzátette: az eltelt időszakban a beruházó részéről a létesítménnyel kapcsolatos tájékoztatásban nem történt érdemi előrelépés, a projekt tényleges környezetterhelési paraméterei továbbra sem ismertek (például valós kibocsátási adatok, veszélyes anyagok kezelése, szállítási útvonalak) - mondta.

Hangsúlyozta: a lakossági aggodalmak azóta sem csökkentek, különösen a veszélyes anyagokkal kapcsolatos kockázatok, a közúti szállítás és a településrendezési összhang hiánya miatt. A beruházás jelenlegi formájában nem ítélhető meg támogathatónak, és a 2024-ben adott elvi támogatás fenntartása nem indokolt - közölte.

Kiemelte, a fentiek alapján indokolt az akkumulátoripari beruházásokkal kapcsolatos egységes elvi állásfoglalás meghozatala és a korábbi, erre vonatkozó határozat hatályon kívül helyezése.

Az ülésen Tóth Áron LMP-s képviselőt alpolgármesterré választották titkos szavazáson 11 igen, 5 nem vokssal, tartózkodás nélkül. A politikus ezt követően letette alpolgármesteri esküjét. Szolnokon a korábbi alpolgármester, Füle István továbbra is betölti a tisztséget.

(MTI)