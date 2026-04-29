2026. április 29. 22:25

Iráni házelnök: Trump belülről akarja meggyengíteni Iránt

Nemzeti egységre szólította az irániakat Mohammed Bákir Kalibaf, az Iszlám Köztársaság parlamentjének elnöke szerdán közzétett hangüzenetében, megjegyezve, hogy Donald Trump amerikai elnök "belülről akarja meggyengíteni az országot", ezzel kikényszerítve a rendszer összeomlását.

A házelnök, aki egyben az ország főtárgyalója is az Egyesült Államokkal folytatott egyeztetéseken, kijelentette, hogy Trump a sajtóban indított lejárató kampányokkal, belső megosztottságról szóló állításokkal és gazdasági nyomásgyakorlással próbálja kapitulációra kényszeríteni Iránt.

Kalibaf hangsúlyozta, hogy az iráni nép "egységével és összetartásával meg fogja hiúsítani ezt az összeesküvést".

Truth Social közösségi oldalán szerdán megjelent bejegyzésében Trump egy mesterséges intelligenciával előállított képet osztott meg, amelyen fekete öltönyben és napszemüvegben látható egy gépkarabéllyal a kezében, a háttérben pedig robbanásokkal egy hegyoldalon. A képhez mellékelt szövegben "nem finomkodunk többet" üzenet volt olvasható, Iránnak címezve.

Irán továbbra is akadályozza a forgalmat a világgazdaság számára kulcsfontosságú Hormuzi szorosban, az Egyesült Államok pedig tengeri blokád alá vonta Iránt, hogy elvágja a teheráni vezetést az olajbevételektől. Bár pillanatnyilag tűzszünet van érvényben a felek között, a tartós rendezésről indított tárgyalások megakadtak.

(MTI nyomán)