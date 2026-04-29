2026. április 29. 20:48

Kilőtt az olaj ára, miután Trump utasítást adott a hosszú blokádra - a háború kezdete óta nem volt ilyen rossz a helyzet

Meredeken emelkedtek az olajárak, miután Donald Trump utasítást adott egy Irán elleni hosszabb blokád előkészítésére, majd az energiacégek vezérigazgatói sürgős egyeztetésre siettek a Fehér Házba – írja a BBC nyomán az Index. A Brent nyersolaj hordónkénti ára szerdán délután 119 dollárra, vagyis mintegy 38 ezer forintra ugrott.

A lap emlékeztet, hogy ez nemcsak az eddigi havi csúcsot jelenti, hanem egyetlen nap alatt csaknem 7 százalékos emelkedést is. Mint írják, az iráni háború kezdete óta nem volt ilyen magas a Brent ára, legutóbb az orosz-ukrán háború kezdetekor, és az Oroszország elleni szankciók bevezetését követően volt ilyen magas a nyersolaj árfolyama.

Értesüléseik szerint az energiaszektor vezető képviselői – köztük a Chevron vezérigazgatója, Mike Wirth – kedden a Fehér Házban találkoztak Donald Trump elnökkel, hogy megvitassák, miként lehet mérsékelni a konfliktus következményeit az amerikai fogyasztókra nézve. Az olajpiaci szereplők ezt a megbeszélést egyértelműen annak a jeleként értelmezték, hogy a Hormuzi-szoros de facto lezárása még hosszabb ideig fennmaradhat.

A The Wall Street Journal külön értesülése szerint az amerikai elnök utasítást adott tanácsadóinak, hogy készítsék elő az iráni kikötők elleni folyamatos blokád meghosszabbítását, amelynek célja az ország gazdaságának további szorítása. Irán válaszul azt közölte, hogy mindaddig fenntartja a Hormuzi-szoroson áthaladó forgalom akadályozását, amíg az amerikai blokád tart.

Az olajárak a háború kitörése – február 28. – óta folyamatosan ingadoznak. A Hormuzi-szoros – amelyen a világ olaj- és cseppfolyósított földgázkészleteinek nagyjából ötöde áramlik keresztül – gyakorlatilag hetekre megbénult. Irán az első amerikai és izraeli csapások után drasztikusan korlátozta a szoroson áthaladó forgalmat, és figyelmeztetett: minden közeledő hajót célpontnak tekint. Az Egyesült Államok ezt követően bejelentette, hogy erői feltartóztatják vagy visszafordítják az iráni kikötőkbe tartó és onnan induló hajókat.

Donald Trump szerdán felszólította Iránt, hogy „gondolkodjon észszerűen”, és kössön megállapodást, miután a konfliktus lezárását célzó tárgyalások napok óta holtponton vannak.