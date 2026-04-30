Gyengült reggelre a forint

Gyengült csütörtök reggelre a forint a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.

Az eurót reggel hat órakor 366,30 forinton jegyezték az előző délután hat órai 365,21 forint után, a dollár jegyzése 314,03 forintra ment feljebb 312,35 forintról, a svájci franké pedig 396,69 forinton állt 395,41 forint után.

Április folyamán a forint erősödött: az euróval és a svájci frankkal szemben a hó elejétől 4,6 százalék, a dollár ellenében pedig 5,5 százalék nyereségre tett szert.

(MTI)