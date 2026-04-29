Háború :: 2026. április 29. 19:43 ::

Az Egyesült Államoknak eddig 25 milliárd dollárjába került Izrael iráni háborúja

Az Egyesült Államoknak eddig 25 milliárd dollárjába került közvetlenül az iráni katonai művelet - közölte a hadügyminisztérium költségvetési felügyelője szerdán.

Jules Hurst, a Pentagon számvevője a Kongresszus képviselőházának szakbizottsági meghallgatásán elmondta, hogy a legnagyobb kiadást a muníció és hadianyagok jelentették a "Hatalmas Harag" műveletnek nevezett iráni katonai akció megindítása óta.

Pete Hegseth hadügyminiszter a fegyveres erők bizottsága előtti meghallgatáson megerősítette, hogy a Trump-adminisztráció 2027-re 1500 milliárd dolláros költségvetés elfogadását kéri a törvényhozástól, amit a hadsereg előtt álló feladatokkal indokolt.

Azt hangoztatta, hogy a Pentagon jelen vezetése elfordult a külföldi "demokráciaépítéstől és beavatkozástól, valamint a cél meghatározása nélkül indított háborúktól", ami helyett a "gyakorlati és kézzelfogható amerikai érdekeket" helyezi az első helyre, és a háborúk megelőzését "elrettentés" által.

Kijelentette, hogy az új költségvetésből 25 milliárd dollárt hadihajók építésére terveznek fordítani, 22 milliárd jutna az ország légvédelmi védőpajzsának kialakítására, és további 25 milliárd hadianyagokra, ide értve a katonai drónok terén megcélzott fölény megteremtését.

A 2027-es költségvetési évre kért 1500 milliárd dollár csaknem 50 százalékos növekedés lenne a 2026-ra elfogadott katonai büdzséhez képest. Az amerikai szövetségi költségvetés legnagyobb tételét hagyományosan a katonai kiadások jelentik.

(MTI)