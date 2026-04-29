Háború :: 2026. április 29. 20:16 ::

Svédország elkobozta az orosz árnyékflotta "lopott ukrán gabonát" szállító hajóját

Svédország elkobozta az orosz árnyékflotta március elején feltartóztatott hajóját, amely a gyanú szerint lopott ukrán búzát szállított - jelentette be a szerdán a főügyészség.

Az orosz árnyékflotta kifejezést gyakran elavult, rossz állapotban lévő, megfelelő biztosítás nélküli és homályos tulajdonviszonyok között hajózó vízijárművekre alkalmazzák, amelyekkel Moszkva a nyugati szankciókat kerüli meg.

A 96 méter hosszú, Caffa nevű hajó február 24-én hagyta el a marokkói Casablancát, és az oroszországi Szentpétervár felé tartott, amikor a svéd rendőrség március 6-án Trelleborg partjainál fegyveresen a fedélzetre szállt.

Néhány nappal később a svéd parti őrség bejelentette, hogy őrizetbe vették a legénység egyik tagját, akit "a tengerészeti jog és a hajók biztonságának többrendbeli megsértésével, valamint hamis iratok felmutatásával" gyanúsítanak.

A svéd főügyészség szerdán közölte, hogy a hajót immár "egy ország jogsegélykérésére" elkobozták, de arra nem tért ki, hogy melyik országról van szó.

Hakan Larsson ügyész közölte, hogy egy külföldi ország kérte: bizonyos vizsgálatokat végezzenek el Svédországban, egyebek mellett a Caffa nevű hajóval kapcsolatban. "Úgy döntöttem, hogy a hajót elkobozzuk, hogy a bíróság megvizsgálja, kiadható-e egy másik államnak" - mondta.

Márciusban a svéd parti őrség hangsúlyozta, hogy a Caffa szerepelt az ukrajnai szankciós listán, és hamis guineai zászló alatt hajózott. A stockholmi orosz nagykövetség akkor azt mondta, hogy a legénység tizenegy tagja közül tíz orosz állampolgár.

A parti őrség ideiglenes műveleti parancsnoka, Daniel Stenling újságíróknak márciusban elmondta: olyan információkat kapott, amelyek szerint a hajót Ukrajnától ellopott búza szállítására használták.

Ukrajnában lopottnak tekintik a megszállt területről származó, világpiacra kerülő gabonát.

