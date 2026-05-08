2026. május 8. 21:02

Magyar Péter lemondott a cége vezetéséről, az öccse az új vezérigazgató

Az LLM Zrt. tulajdonosa változatlanul Magyar Péter, csak a vezérigazgatói pozícióról mondott le a Tisza Párt elnöke – írja az Mfor.

Megvan Magyar Péter cégének új vezérigazgatója, derül ki az Opten nyilvános adatbázisából. Azt a hvg.hu írta meg, hogy a miniszterelnöknek le kell mondania a teljes egészében az ő tulajdonában lévő LLM Tanácsadó és Befektetési Zrt. vezérigazgatói pozíciójáról, mivel az összeférhetetlenségről szóló törvény szerint kormánytag nem tölthet be más kereső foglalkozást – néhány kivételtől eltekintve – és nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője.

A cikk megjelenése után Magyar Péter Facebook-kommentben reagált. Köszönöm az aggodalmat, már lemondtam erről a pozíciómról is. Ez rövidesen megjelenik a cégnyilvántartásban – írta egy kommentben Magyar Péter.

Ez így is történt, az Opten adatai szerint az LLM Tanácsadó és Befektetési Zrt. új vezérigazgatója Magyar Márton, a miniszterelnök öccse lett április 28-tól. A változást május 5-én jegyezték be.

Szintén a hvg.hu vette észre, hogy a Tisza elnöke mintegy két éve vásárolta ki a többi tulajdonost a cégből, amelyet Császár Dániel, a Miniszterelnökség korábbi helyettes államtitkára alapított 2020-ban, és aki a 444 cikke szerint bő két éven át a közbeszerzésekért felelt: stábjával ő dolgozta ki a közbeszerzési törvény 2016-os módosítását, ami több ponton is felmentést adott az államnak a pályázati kiírások alól.

Az LLM Zrt. erőre is kapott, az Mfor írta meg, hogy 36,7 millió forint árbevételből 16,7 millió forint adózott eredményt hozott ki a társaság. Így 2024 végére 30 millió forintnyi készletük és 47,6 millió forintnyi pénzeszközük keletkezett, de közben felhalmoztak 51,7 millió forintnyi rövid lejáratú kötelezettséget is. Ez nagyon jó eredménynek számít, mert a hivatalosan tanácsadással és befektetéssel foglalkozó cég egy évvel korábban, 2023-ban még csak 11,4 millió forint nettó árbevételt könyvelhetett el, amiből 324 ezer forint adózott eredményt sikerült összehozni. A cég árbevétele tehát háromszorosára, a nyeresége pedig ötvenszeresére nőtt.

Az új vezérigazgató tehát Magyar Márton lett, aki 2024 őszén indította el a hírportálját. A leendő kormányfő öccse korábban a 24.hu-nak azt mondta, hogy a Kontroll néven induló hírportál független lesz a Tisza Párttól, a vállalkozáshoz szükséges pénzt pedig jelentős üzletemberektől gyűjtötte össze. A Kontroll látványosan fejlődik, a stábja, szerkesztősége jelentősen bővült, az alapító-tulajdonos tavaly nyáron jelentette be, hogy elérték a 100 ezer követőt a YouTube-on. Ez a szám most már a 200 ezret közelíti, jelenleg 181 ezer feliratkozónál tartanak. Talán a legnézettebb videójuk épp a napokban szólt hatalmasat: Balásy Gyula náluk ajánlotta fel ingyen az államnak a médiacégeit. A videót már közel 700 ezren látták.

Magyar Péternek van egy húga is, vele kapcsolatban a miniszterelnök május elején jelentette be, hogy felfüggeszti bírói tevékenységét, amíg férje, Melléthei-Barna Márton igazságügyi miniszterként dolgozik. A lépés célja az volt, hogy a hatalmi ágak összefonódásának még a látszatát is elkerüljék, és az új kormány minden döntése a lehető legnagyobb nyilvánosság mellett, átláthatóan szülessen meg. Azóta viszont kiderült, hogy lemondott az igazságügyi miniszteri jelölésről Melléthei-Barna Márton, mert a miniszterelnökkel való rokoni kapcsolata nem segíti a társadalmi konszenzust az igazságtétel és a jogállam mögött.