Külföld :: 2026. május 22. 19:27 ::

Raúl Castro mellett tüntettek pártállami szervezésben a havannai amerikai nagykövetségnél

A 94 éves Raúl Castro támogatására szerveztek tüntetést pénteken az Egyesült Államok havannai nagykövetsége előtt tiltakozásul, amiért az amerikai igazságszolgáltatás vádat emelt a volt kubai elnök ellen.

Washington esküdt ellensége, a néhai Fidel Castro (1926-2016) öccse és hivatali utóda ellen szerdán emeltek vádat az Egyesült Államokban, négy amerikai állampolgár 1996-ban történt meggyilkolása címén, amikor kubai emigránsok által üzemeltetett civil repülőgépeket lőttek le.

A nyilvánosságra hozott vádirat szerint Raúl Castro - aki akkor védelmi miniszter volt - adott parancsot arra, hogy a kubai haderő megsemmisítsen több kisrepülőt, amelyeket egy, az Egyesült Államokban élő kubaiak által létrehozott szervezet üzemeltetett.

Több ezren - közöttük számos katona, rendőr, tisztségviselő, állami vállalatok alkalmazottai - vettek részt az "antiimperialista tribün" néven ismert téren, az amerikai nagykövetség előtt tartott megmozduláson.

Az első sorban ott volt Miguel Díaz-Canel elnök és kormány több tagja, valamennyien katonai egyenruhában. Maga Raúl Castro nem vett részt a tüntetésen.

Gerardo Hernández, az Egyesült Államokba beszivárgott egykori kém, akit 2015-ben helyeztek szabadlábra, az emelvényen Raúl Castro köszönetét tolmácsolta a nép szolidaritásáért. "Amíg csak él, továbbra is a népünk élén menetel, és védelmezni fogja a forradalmunkat" - tolmácsolta a volt elnök üzenetét a szónok.

A tömegben látni lehetett Raúl Castro négy gyermekét, közöttük a lányát, Mariela Castro parlamenti képviselőt és a fiát, Alejandro Castrót, aki fontos szerepet játszott a Kuba és az Egyesült Államok közötti diplomáciai viszony 2015-ben történt helyreállításáért folytatott titkos tárgyalásokban. Jelen voltak az unokái is, közöttük Raúl Guillermo Rodríguez Castro, aki feltehetően a két ország között hónapok óta tartó nehéz tárgyalásokon vesz részt.

"Trump, ne légy bolond, emlékezz a Playa Girónra!" - skandálták a tüntetők az 1961. évi disznó-öbölbeli sikertelen invázióra utalva, amelyen a CIA által kiképzett Castro-ellenes csapatok indítottak partraszállást a kubai kormány megdöntése céljából.

(MTI)