Rogánnak is van szíve: 150 milliónyira hatotta meg a cigány diabétesz kérdése, amelyet éppen egy NER-es alapítvány karol fel

Ha a naphegyi, Derék utcai irodaház kerül szóba, a NER bizniszeit jól ismerő újságírók és olvasók már biccentenek is: ide fészkelték be magukat a Rogán Antal holdudvarához tartozó ismerősök, volt családtagok és üzlettársak cégei. Itt termelt varázslatos módon osztalékmilliárdokat Rogán-Szendrei Cecília és Sarka Katalin közös médiacége, a Top News Hungary Kft., itt található a Valton-vezér Bessenyei István néhány vállalkozása is. A címre bejegyzett tucatnyi cég között szerényen bújik meg egy alapítvány, a Savale – pedig tevékenysége volt annyira fontos, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda és egy bőkezű magáncég százmilliókkal támogassa működését – írja a Magyar Hang.



Schatzék, Raduék és Dikh

A Savale Kulturális és Kommunikációs Alapítványnak márciusban utalt 150 millió forintot Rogán Antal tárcája, egy „roma közösség számára indított országos diabétesz programra”. Bár 2019-ben jegyezték be, az alapítvány honlapján egyetlen, már lezárult projektről sem találtunk beszámolót, csak gördíthető szövegfolyam tájékoztat céljaikról, mint a „hátrányos helyzetű roma közösségek támogatása (...) együttműködések civil és szakmai szervezetekkel”. A bírósági névjegyzékből többet megtudhatunk róluk: az alapítvány elnöke Schatz Róbert, a kuratóriumban pedig bizonyos Radu Henrietta is helyet kapott. A szervezet 2024-ben 190 milliós támogatáshoz jutott, melyből 20 milliót állami pályázat keretében nyertek, 170 millió forintot pedig egy meg nem nevezett telekommunikációs cég adományozott nekik. Éves beszámolójuk alapján, a forrásból cigány közéleti talkshow műsorokat, gyerekműsorokat és rádióinterjúkat készítettek, melyeket a Dikh TV-n és a Dikh Rádión sugároztak.



A Derék utca 2. (Fotó: Google Maps)

Hogy tudjuk, ez miért érdekes, ahhoz ismernünk kell Schatz Róbert személyét, családi hátterét is. Az üzletember nem más, mint Habony Árpád üzlettársa, a Szlovéniában és Macedóniában médiacégeket felvásárló, Ripost-résztulajdonos Schatz Péter fia. Apjához hasonlóan, Róbert szívesen mozog nagy üzletek körül, befektetési cége például az építőipari gépkölcsönzésben és a paksi bővítésben érdekelt, de Bessenyei Istvánnal is működtet közös céget, Carambola Trade néven. Róbert édesanyja pedig az a Schatzné Kovács Mariann, aki a HVG cikke szerint 2020-ban, Radu Morar román médiamogullal felvásárolta a Dikh Tv-t és és a Dikh Rádiót működtető Első Roma Média Kft.-t. Schatzné, cégén keresztül kisebbségi, Morar vállalkozása (a Tematic Media) többségi tulajdonos lett a roma médiaplatformban.



A Savale Alapítványnak és más szervezeteknek küldött kormányzati támogatásról tanúskodó dokumentum (fotó: képernyőkép / kif.gov.hu)

Zha Shej, Ale Mancha, Dikhas – ömlött a kultúra

Így a Savale-hoz érkező támogatások részben a Schatz-család cégeinél csapódnak le, valamint rokoni kapcsolat állhat fent az alapítvány kuratóriumi tagja és a közvetett többségi tulajdonos Radu Morar között. Mindez akkor is etikai aggályokat vet fel, ha a pénzeket a pályázati céloknak megfelelően hasznosították. Mert teljesítés valóban történt: Schatz Róbert részletes beszámolóval mutatta be a Savale működését. E szerint a szervezet, a korábbi forrásokat felhasználva legalább öt különféle közéleti és szórakoztató műsor (köztük a Zha Shej, Ale Mancha, Dikhas) gyártását finanszírozta, forgattak zenei klipeket, 2024-ben pedig beszélgetős műsorokat készítettek, ismert cigány művészek részvételével – és folyamatban van diabéteszkampányuk felépítése is. Schatz Róbert hangsúlyozta, alapítványuk tagjai pro bono végzik munkájukat, és azért választották a „családi céget”, mert ez az egyetlen szolgáltató, ami tematikájában megfelelne a Savale céljainak. Így tehát valóban végeztek érdemi munkát, a cigányság bizonyos rétegeit elérő műsorgyártással.

Más kérdés, hogy az alapítvány (közpénzből is) műsoridőt vásárol az Első Roma Média Kft-nél, aminek évről évre félmilliárd forintot megközelítő vagy elérő bevétele van. A kuratórium elnöke még hosszan válaszolt a lap megkeresésére, ám ragaszkodott hozzá, hogy levelét változtatás nélkül közöljék. Kérésének elegetl tettek, a levél a cikk végén olvasható.

NER-es fizetési lista

Persze, nem csak ide érkeztek jelentősebb támogatások: az állami tulajdonú Makronóm Közhasznú Nonprofit Kft. 665 millió forintot kapott Rogán tárcájától tavaly decemberben, további 285 millióra pedig idén augusztusban számíthatnak – ha a Tisza-kormány is úgy gondolja.

A cég működteti az elemzésekkel, kutatásokkal foglalkozó Makronóm Intézetet, ami annyira fideszes, hogy – a Szabad Európa cikke szerint – az Innovációs és Technológiai Minisztérium felé korábban többmilliárdos értékű szerződésben vállalták az Orbán-kabinet gazdaságstratégiai narratívájának képviseletét, elemzőik pedig rendre megszólalnak a Mandiner és a Hír TV felületein. A Makronóm honlapját böngészve rég nem látott nevek is felmerülnek: a Kft. ügyvezető igazgatója Ekler Gergely, aki Novák Katalin elnöksége idején a Sándor-palota hivatalvezetője volt, de nem hagyták munka nélkül Domokos László volt ÁSZ-elnököt sem, aki a cég szerződéslistája alapján 2026 januárja és áprilisa között nettó 8,3 millió forintért tartott „szakmai szupervíziót” a szervezetnél.

Volt helyettes államtitkár és rokon a megbízottak között

A Magyar Hang kérdésére – mire fordítják a Kabinetiroda támogatását – a Makronóm alapvető feladataikat ismertette: elemzéseket, gazdasági indexeket készítenek, és akár napi rendszerességű beszámolókkal segítették a tárca, valamint Orbán Viktor nemzetbiztonsági főtanácsadója, Bíró Marcell munkáját. Az év első négy hónapjában már közel 200 millió forintot elköltöttek: ezt főleg bérekre, szerződéses feladatokra fordították, de jutott belőle az egészen elrugaszkodott című „Versenyképesség és gazdasági szuverenitás az MI korában a katolikus társadalmi tanítás fényében” – konferencia megrendezésére is.

A cég szerződéslistáján további érdekességeket találni. Balásy Gyula cégének, a Lounge Eventnek idén márciusban például 40 millió forintot fizettek ki rendezvényszervezés címén. Az évek alatt ugyanennyit költöttek keretszerződések részeként a körforgásos gazdaság témájában adott tanácsadásra: a megbízott fél itt a J.F. Wolf és Társa Kft., melynek tulajdonosa Hízó Ferenc Krisztián – az intézettel szerződő innovációs tárca egykori helyettes államtitkára. De nettó 64 millió forintért írt ide elemzéseket az Inspirex Millenium is, ahol a lap családi kapcsolatokat vélt felfedezni: a nulla alkalmazottal is fényesen működő minivállalkozás tulajdonosa ugyanis édesanyja annak a Papp Péternek, aki a Népszava szerint egy időben a Makronóm felügyelőbizottsági tagja volt. A kapcsolatot erősíti, hogy az Inspirex tulajdonosa és Papp ugyanarra a pomázi címre van bejelentve az Opten adatbázisa szerint, ráadásul Papp Péter saját cége, a Makronóm Plusz Gazdaságkutató Zrt, a Makronóm Intézet és és az MBH bank részvételével is szervezett már konferenciát a Bálnában

A fenti tételek talán bagatellnek számítanak amellett az iszonyatos mértékű osztogatás mellett, melyről a lap korábban beszámolt – mint megírták, Rogán Antal tárcája utolsó lendületével 80 milliárd forintot osztogatott szét, melynek nagy része Balásy médiavállalkozásaihoz, vagy a kormányzati holdudvart támogató Batthyány Lajos Alapítványhoz került. Mégis érdemes bemutatni, hogyan vándorolnak a kisebb tételek is a NER meghatározó háttérembereihez, hogyan hasznosul „családi vállalkozásokban” az adófizetők pénze.

A Savale-elnök levele

„A Savale Kulturális és Kommunikációs Alapítvány létrehozására az alábbi célokkal került sor:

• Multimédiás nyilvánosság biztosítása Európa roma származású lakosai társadalmi elfogadásának és esélyegyenlőségének előmozdítására.

• A multimédiás kommunikáció eszközeivel hátrányos helyzetű roma csoportok kulturális, szociális és gazdasági felemelkedésének elősegítése, érdekeik megjelenítése és képviselete.

• A cigányság kultúrájának és hagyományának felkutatása, összegyűjtése, bemutatása, megőrzése, ápolása, bemutatása, roma közösségek identitásának, összetartásának erősítése.

• Roma tehetségek felkutatása, támogatása, közösségi és kulturális értéket teremtő és képviselő személyek és szervezetek társadalmi és integrációs szerepvállalásának ösztönzése.

Ezen célok sikeres megvalósítása érdekében az Alapítvány egyrészt pályázatokon vett részt, másrészt potenciális támogatókat kutatott fel, és mindezek eredményeképpen támogatásokban részesült. E körben szeretnénk megjegyezni, hogy az Alapítvány minden esetben, maradéktalanul eleget tett a vonatkozó pályázati kiírásokban előírt és a szerződésekben vállalt kötelezettségeinek. Az Alapítvány által elnyert pályázatokban foglalt célok mindegyike megfelel és összhangban áll az Alapítvány céljaival, azonban ezek (pl. lovári nyelvoktató műsor, roma tradicionális mesék, roma közéleti talkshow készítése, stb.) sikeres megvalósításához az Alapítványnak együttműködő partnerekre volt szüksége.

Mivel Ön kifejezetten utalt a támogatások Első Roma Média Kft-ben történő hasznosítására, így szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy a Dikh TV-n és Dikh Rádión kívül, az Alapítvány céljainak megfelelő tematikával rendelkező más médiaszolgáltatás nem működik Magyarországon. Az Alapítvány a céljainak megvalósítása érdekében egyébként folytatott együttműködést egyéb partnerekkel is (nem az elektronikus médiumok területén). Fontosnak tartom megemlíteni, hogy az Alapítvány kuratóriumának tagjai pro bono alapon látják el feladataikat, soha semmilyen vagyoni szolgáltatásban nem részesültek az Alapítvány vagyona terhére. Természetesen a kérdéseire igyekszünk pontos válaszokat adni, azaz csatolom az elkészült műsorokat, azok darabszámát, valamint megjelenésszámát (ismétléssel) mindkét elnyert pályázat esetében – ezen adatok egyébként a szerződések és elszámolások részét is képezik.

A »Diabétesz kampány«, – mely betegségben jelentősen felülreprezentált a roma közösség – előkészületei most folynak, és amely szerződésében is pontos vállalásaink vannak, ezen vállalásainkat is csatoljuk, de hangsúlyozzuk, hogy ezen műsorok most készülnek, és vállalásaink még bővülhetnek. Még egyszer nagyon köszönjük, hogy segíti munkánkat és felhívja a figyelmet arra a munkára, amit eddig önerőből végeztünk, abban bízva, hogy minél több támogatónk lehessen.”

