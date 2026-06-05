Anyaország :: 2026. június 5. 08:45 ::

122 km/órával a városban - 1356 gyorshajtót mértek be négy fővárosi kerületben áprilisban

A kerületi önkormányzatok által telepített és a rendőrkapitányságok által üzemeltetett traffiboxok 2026. májusában a II., a III., a VI., a XI., a XV. és XX. kerületben összesen 1356 gyorshajtót mértek be. 50 km/óra megengedett sebességnél a legnagyobb mért adat a VI. kerületben volt; az Andrássy úton egy sofőr 122 km/órával közlekedett, amiért 312 000 forint közigazgatási bírságot szabtak ki.