Anyaország :: 2026. június 5. 23:59 ::

A migrációs paktum ellen tüntettek a Parlament előtt

Az Európai Unió migrációs paktumának elutasítását követelték tüntetők jobboldali influenszerek által szervezett demonstráción pénteken Budapesten.

A tüntetők - akik többek között "kitartásra" biztatták Sulyok Tamás köztársasági elnököt és Orbán Viktor volt miniszterelnököt éltették - a Kodály köröndön gyülekeztek, majd az Andrássy úton, a Bajcsy-Zsilinszky úton és az Alkotmány utcán keresztül a Kossuth térre, az Országház elé vonultak. Az Alkotmány utcában a Miniszterelnökségnek helyet adó épület erkélyére egy időre kiállt Magyar Péter miniszterelnök és több tiszás politikus, köztük Tarr Zoltán kulturális miniszter és Radnai Márk országgyűlési képviselő. A kormányfő integetett a tömegnek és nemzeti színű zászlót lengetett, amire a demonstrálók a "hazaáruló" rigmus skandálásával reagáltak.

A szervezők - Elizabeth-Magyar Valóság, Tiba Dorina, Karácson Zoltán, Schauer Viktor és Pityinger László (Dopeman) - pártpolitikától mentes rendezvényként hirdették meg az eseményt. A Facebookon azt írták: "eljött az ideje, hogy a tettek mezejére lépjünk. Ez most nem a csend ideje. Nem a félrenézésé. Hanem az, amikor kiállunk azért, amit fontosnak tartunk. Mi most azért vonulunk utcára, mert hisszük, hogy Magyarország jövőjéről a magyar embereknek is hallatszania kell".

A demonstráción a szónokok azt hangoztatták, hogy az új magyar kormány 6000 milliárd forintért, vagyis az uniós forrásokért cserébe eladta Magyarország szuverenitását, vállalta a migrációs paktum végrehajtását, aminek az lesz a következménye, hogy migránsok árasztják el Magyarországot. Az új magyar kormány pedig nem a magyar nemzetet, hanem Brüsszelt szolgálja - tették hozzá.

Tiba Dorina a Kossuth Lajos téren felállított színpadon kiemelte, hogy a migrációs paktum, aminek az elmúlt években sikeresen ellenállt a korábbi magyar kormány, eddig valamennyi uniós országban megbukott, ezért nem megengedhető annak elfogadása. Magyar Péter miniszterelnök viszont, aki elárulta egész családját, most elárulta a hazáját is és 6000 milliárd forintért eladta az országot.

Felidézte, hogy 2016-ban 3,2 millióan népszavazáson mondták ki, hogy nem akarunk bevándorló országgá válni, mert nem akarunk abban a félelemben élni, amely tönkreteszi a mindennapokat.

Nem adjuk el gyermekeink jövőjét - mondta a szónok, aki végül azt üzente a köztársasági elnöknek, hogy "tartson ki!".

Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke - aki hangsúlyozta, hogy nem pártpolitikusként, hanem magánemberként érkezett a demonstrációra - úgy vélekedett, hogy a Tisza Párt kormányra kerülésével lopakodva diktatúra épül ki Magyarországon, ám ez a fajta diktatúra soha nem zavarta Brüsszelt, mert a nemzeti erők jogaiért soha nem szoktak aggódni az Európai Unió vezetői.

Ugyanakkor a pártja készen áll arra, hogy megküzdjön Magyarországért - tette hozzá.

Felidézte, hogy az Európai Bíróság ítélete alapján napi egymillió euró büntetést kénytelen fizetni a magyar állam, azért, mert a határkerítést áttörő migránsokat visszatessékelik a kerítés túloldalára. A június 12-től az unió valamennyi országában kötelező migrációs paktum végrehajtása pedig újabb anyagi terheket ró Magyarországra - mondta a politikus.

Dezse-Zelenka Dóra újságíró úgy fogalmazott, hogy az Európai Unió "minket magyarokat is le akar rántani abba a társadalmakat szétbomlasztó posványba, amit a migrációs paktum jelent". Kertész Dávid újságíró pedig arra hívta fel a figyelmet, hogy amíg 1996-ban London lakosságának 80 százaléka tőzsgyökeres brit volt, addig mára 33 százalékra csökkent a britek aránya az Egyesült Királyság fővárosában.

"Ezért nem szabad befogadnunk egy migránst sem" - tette hozzá, amire a tömeg az "egyet se" rigmus skandálásával válaszolt.

Pityinger László (Dopeman) rapper és influenszer azt mondta, hogy a migrációs paktum a magyarok asszimilálásáról szól. Szerinte az Európai Unió a migrációval és az LMBTQ-ideológia támogatásával akarja beolvasztani a magyarságot, mert se kiköpni, se lenyelni nem tudja. A kormány viszont ahelyett, hogy 500 évvel Mohács után kivívná a magyarság számára a kedvező pozíciót, fejet hajt az európai birodalom előtt.

Közlése szerint neki "pártfüggetlenül" továbbra is Orbán Viktor a miniszterelnöke, az anya nő, az apa pedig férfi. Végül a Tisza Pártra célozva azt mondta, hogy az áradás után jön az apadás és ott marad a hordalék. Ezért ne áradjon, hanem a magyar szív dobbanjon - mondta.

Magyar Péter miniszterelnök a tüntetésre reagáló Facebook bejegyzésben azt írta: nemzeti zászlóval fogadtuk a Fidesz és a Mi Hazánk által közösen szervezett 1000 fős, az uniós források ellen tüntető "tömeget".

Majd egy videót is közzétett, amelyen az őt szidalmazó tüntetők láthatóak. A videót úgy kommentálta, hogy "ennyi maradt az egykori több milliós polgári oldalból: Bede Zsolt, Németh Balázs és Toroczkai László nagykoalíció, ezer fős "tömeggel". Felhergelt, artikulálatlanul kiabáló, kivégzéssel fenyegetőző polgártársak óriási kereszttel és magyar zászlóval tüntettek a magyaroknak járó 6 ezer milliárd forintos uniós forrás ellen.

Folytatjuk a munkát. ui.: a hazaáruló egy szó" - írta a kormányfő.

(MTI)