Külföld :: 2026. augusztus 3. 15:37 ::

Nyílt konfliktus robbant ki a védelmi miniszter és a vezérkar között Izraelben

Nyílt konfliktus robbant ki Izraelben a védelmi miniszter és a vezérkar között, miután Jiszráel Kac védelmi miniszter vasárnap este élő televíziós adásban bejelentette az izraeli hadsereg Ciszjordániáért felelős parancsnokának leváltását. A hadsereg röviddel később közleményben tudatta, hogy a tábornok a helyén marad.

Kac a kormányközeli 14-es televízió esti műsorában jelentette be, hogy leváltja Avi Blut vezérőrnagyot, a központi parancsnokság vezetőjét, mert szerinte egy erőszakos telepes ügyében a miniszter politikájával ellentétesen járt el. A miniszter azt is hangsúlyozta, hogy teljes és abszolút ellenőrzést gyakorol a hadsereg felett.

A hadsereg röviddel később közleményt adott ki, amelyben leszögezte, hogy Blut továbbra is hivatalában marad, mivel a védelmi miniszternek nincs hatásköre a vezérőrnagy egyoldalú felmentésére. A katonaság közleménye szerint a vezérkari főnöknek nincs szándékában ebben az érzékeny időszakban lecserélni a kulcsfontosságú beosztásban szolgáló parancsnokokat, és ha ilyen döntés születik, azt az előírt eljárás szerint hozzák meg. A hadsereg hozzátette, hogy Blut összetett biztonsági környezetben magas szakmai színvonalon, bátorsággal és elkötelezettséggel vezeti parancsnokságát, és teljes bizalmat élvez.

Kac szerint Blut akkor sértette meg az általa meghatározott politikát, amikor kezdeményezte egy erőszakos telepes elleni közigazgatási távoltartási végzés meghosszabbítását. Tal Jinon Dardikot azzal gyanúsítják, hogy márciusban más szélsőséges telepesekkel együtt brutálisan bántalmazott egy palesztin férfit a ciszjordániai Hirbet Humsza faluban. A gyanú szerint levetkőztették az áldozatot, majd meztelenül végigvezették a falun. Dardik Ciszjordánia palesztin polgári igazgatás alatt álló részén, egy izraeli mezőgazdasági előőrsön él, és tagadja, hogy részt vett volna a támadásban. Azután vették őrizetbe, hogy megszegte a rá korábban kiszabott távoltartási végzést, amely megtiltotta számára, hogy visszatérjen ciszjordániai lakóhelyére. Már hetek óta éhségsztrájkot folytat, Kac pedig július végén rendkívül szokatlan módon személyesen is felkereste a börtönben.

Dardik őrizetbe vétele tiltakozást váltott ki a ciszjordániai telepesek körében. Limor Szon Har-Meleh, a Zsidó Erő (Ocma Jehudit) képviselője is követelte Kactól és Bluttól a szabadon bocsátását.

Egy hete Dardik távoltartási végzését formai okokra hivatkozva hatályon kívül helyezték. Kac arra utasította Blutot, hogy ne kérje annak meghosszabbítását. Blut és a katonai főügyészség ennek ellenére fellebbezést nyújtott be a bírósághoz Dardik szabadlábra helyezése ellen. Kac szerint ezzel szembementek az általa meghatározott politikával, ezért döntött a leváltásáról.

A miniszter élő adásban azt is bejelentette, hogy Dado Bar-Kalifa vezérőrnagyot, a hadsereg személyzeti igazgatóságának vezetőjét fogja kinevezni Blut helyére.

Blut 2024 júliusa óta vezette a Ciszjordániáért felelős központi parancsnokságot. A szélsőjobboldali telepesek azért bírálták, mert nyíltan elítélte a telepesek erőszakos cselekményeit és a zsidó terrorizmust, miközben szerintük túl engedékenyen lépett fel a "palesztin terrorral" szemben. Baloldali emberi jogi szervezetek ugyanakkor éppen azzal vádolták, hogy nem intézkedett kellő határozottsággal az egyre gyakoribb telepes erőszak ellen. A leváltás bejelentése felháborodást váltott ki az izraeli ellenzékben, miközben a szélsőjobboldali pártok üdvözölték a miniszter döntését.

(MTI nyomán)