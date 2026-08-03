Külföld, Gazdaság :: 2026. augusztus 3. 20:42 ::

Veszélybe sodorhatja a német gazdaság növekedését a Rajna rekordalacsony vízállása

Veszélybe sodorhatja a német gazdaság növekedését a Rajna rekordalacsony vízállása egy olyan időszakban, amikor a vártnál kedvezőbb gazdasági adatok miatt a fellendülés első jelei mutatkoztak - figyelmeztettek elemzők hétfőn.

A múlt héten közzétett adatok szerint a német gazdaság teljesítménye a második negyedévben a vártnál kedvezőbben alakult, ezért a közgazdászok a harmadik negyedévre is szerény, mintegy 0,2 százalékos gazdasági növekedést vártak. Stefan Kooths, a Kieli Világgazdasági Intézet (IfW) vezető közgazdásza szerint ugyanakkor a Rajna alacsony vízállása önmagában 0,1-0,2 százalékponttal is visszafoghatja a növekedést.

A Rajna Németország egyik legfontosabb belvízi áruszállítási útvonala, amelyen gabonát, ásványi nyersanyagokat, szenet és finomított kőolajtermékeket szállítanak. A nyári hőhullámok és a csapadékhiány miatt a folyó vízállása rekordközeli mélységbe süllyedt, ezért a teherszállító hajók több szakaszon rakományuknak csupán mintegy 20 százalékával közlekedhetnek. Emiatt ugyanannyi áru elszállításához több hajóra van szükség, ami jelentősen növeli a szállítási költségeket.

A német vízügyi és hajózási hatóság előrejelzése szerint a Rajna kaubi szűkületénél pénteken 18 centiméterre csökkenhet a vízállás, ami rekordalacsony szintet jelentene.

Carsten Brzeski, a holland ING pénzügyi szolgáltató vezető makrogazdasági elemzője szerint az alacsony vízállás az ipari ellátási láncokat és az építőipart is kedvezőtlenül érintheti.

A Thyssenkrupp Steel német acélipari vállalat már júliusban felfüggesztette a nyersanyagok folyami szállítását Duisburgba. A német vegyipari konszern, a BASF hétfőn közölte, hogy egyelőre képes fenntartani a folyami áruszállítást, ugyanakkor ha a száraz iőjárás tartós marad, fennakadások alakulhatnak ki az ellátásban.

Marc Schattenberg, a Deutsche Bank Research közgazdásza szerint az alacsony vízállás gazdasági hatásának mértéke attól függ, meddig maradnak magasak a szállítási költségek, illetve mennyi ideig tartanak a hajózási fennakadások, különösen a Rajna kaubi szűkületénél.

Dirk Binding, a Német Ipari és Kereskedelmi Kamara (DIHK) szakértője szerint az aszály elhúzódása tovább növelheti a már most is törékeny helyzetben lévő német gazdaság terheit.

(MTI)