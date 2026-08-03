Publicisztika, Holokamu :: 2026. augusztus 3. 17:27 ::

Biztos nincs elég probléma, amivel foglalkozni kell - cigány holokauszt nemzetközi emléknapja a Parlament falai között

Mint azt sok olvasónk is tudja, a „győztesek” gondoskodtak róla, hogy nyáron se maradjunk kellő mennyiségű holokausztozás nélkül, így augusztus 2-án emlékeznek meg a „roma” holokauszt nemzetközi emléknapjáról.

Mindezt – mármint a kitűzését – 1972-ben szabadította a világra a Cigány Világszövetség, amikor a párizsi kongresszusukon határoztak róla. Azóta már Magyarországon (és az európai országokban lényegében mindenhol) is nélkülözhetetlen elem ahhoz, hogy az őshonos népességben bűntudatot keltsenek, narratívájukat pedig lenyomják a torkunkon, ha kérünk belőle, ha nem. Itthon persze még hozzáveszik a 2008-2009-es cigánygyilkosságok áldozatait is, hadd érezze a magyar több frontról is ostromolva magát.

A cigányok – a holokauszt-univerzum nagy kiterjesztése ellenére – jóval kevesebb szerephez jutnak a történetben, mint a zsidók, jól megmutatkozik ez abban is, hogy a 70-es évektől esik szó róla világszinten, és akkor is egy cigány szervezet javasolta mindezt. Ekkor a zsidó narratíva már régen elterjedt volt.

A hivatalos álláspont szerint, melynek igazában annyira „biztosak”, hogy Magyarországon még hatályos törvények is védik, nehogy valaki kételkedni merészeljen bármilyen részletben is, 1944. augusztus 2-án számolták fel a németek az auschwitzi cigánytábort, miközben ezreket mészároltak le, és mivel mindez éjjel történt, virrasztást is szoktak rendezni az emléknapon.

A cigányok által meggyilkolt, terrorizált európai embereknek ugyan nincsen semmiféle emléknapja, ellenben 2026-ban annyira fontos a magyarországi cigányoknak, mi történt 1944-ben, hogy a Parlament falai közé is szükségét érzik becsempészni azt. Ennélfogva Aba-Horváth István „roma nemzetiségi szószóló” nem hagyja ki a lehetőséget, és „Augusztus 2., a roma holokauszt napja” című felszólalással szeretné traktálni az üléstermet – a legnagyobb melegben.

Ironikus, hogy „rendkívüli ügynek” lett jelölve a tervezett beszéd, oka pedig a már fentebb említett gázkamrázás.

Aba-Horváth egyébként a Magyarországi Romák Országos Önkormányzatának elnöke, többször is kijelentette korábban, hogy a Fidesz hatalmon maradásának örülne. Ez nem jött össze, de hát van idő átállni, mostantól a Tisza hizlalja fel mesterségesen a cigányságot, biztosan szorítanak neki is helyet a hosszú távú stratégiában.

A felszólaló nem számolt azonban azzal, hogy bizony itthon már az időjárás is rasszista, ezért a Tisza-frakció a hétfői és keddi parlamenti ülést elhalasztását kérte a nagy meleg miatt, mert gondolom, a képviselők nem bírnak két napig légkondi nélkül dolgozni.

Mivel Aba-Horváth hétfőre időzítette ezt a fontos beszédét, valószínű tehát, hogy a performansz elmarad, vagy tolódik.

Netán ez a konkrét oka az ülés elnapolásának? A rasszizmus már minden sarkon ott lappang?

Ábrahám Barnabás – Kuruc.info