Anyaország :: 2026. augusztus 3. 22:12 ::

Mészáros cégének kommunikációs embere lesz az M1 Híradó főszerkesztője

A megújuló közmédia küldetése, hogy az M1 csatornát a közszolgálati hírszerkesztési elvek mentén visszakapják a nézők, közölte a Duna Médiaszolgáltató sajtóirodája. Hozzátették, hogy az augusztus második felében induló M1 Híradó főszerkesztője Hajdú Gábor lesz, a képernyőre pedig több mint tíz év után visszatér Borsa Miklós.

A közlemény azt írja, a Híradó szakmai irányításáért felelős Hajdú Gábor pályafutását 1997-ben a Magyar Televíziónál kezdte, ezt követően a Duna csatornánál járta be a teljes szakmai ranglétrát riporterként, tudósítóként és felelős szerkesztőként. 2015-től a Hír TV, majd az Echo TV munkatársa volt.

A közlemény szerint az elmúlt években a vállalati kommunikáció és a társadalmi felelősségvállalás területén szerzett tapasztalatokat az üzleti és a civil szférában.

Azt nem részletezik, de Hajdú Linkedin-fiókjáról egyértelműen kiderül, hogy a média után a Mészáros-csoportnál volt kommunikációs szakember.

Hajdú a Talentis Groupnál, Mészáros Lőrinc cégbirodalmának egyik legfontosabb társaságánál senior kommunikációs szakértő és projektvezető feladatkörben dolgozott, és azt is megadta, hogy 2023 januárjától a Mészáros-csoportnál kommunikációs specialista volt. Emellett a Magyar Kertörökség Alapítvány sajtófőnökeként dolgozott. Az alapítványt Lévai Anikó egyik ismerőse vezeti, és a Tiborcz-kör is felsejlik mögötte - írja a 24.hu.

A közmédia hírigazgatója Bodacz Balázs, az ATV műsorvezetője lesz. Bodacz korábban szintén a Hír TV-nél dolgozott, Hajdúval egy időben is.

A képernyőre csaknem 11 év után visszatérő Borsa Miklós televíziós pályáját a Nap TV-ben és a TV2-nél kezdte szerkesztő-riporterként és műsorvezetőként. Később a Duna Híradójának meghatározó arca, valamint a Közbeszéd című hírháttér-műsor házigazdája volt, majd az M1 híradóját vezette. A közgazdász és kommunikáció szakos diplomával rendelkező szakember a Budapest-Bamako rendszeres résztvevője, afrikai útjaiból több dokumentumfilmet is készített, áll a közleményben.

Borsát a munkája miatt megtámadták 2015-ben: a bántalmazó azt kiabálta az állami tévé hírolvasójának, hogy „Most hazudj!”, majd megütötte. Ezután nem tért vissza a képernyőre.

A stábhoz a fiatal generáció képviseletében Mészáros Szimonetta is csatlakozik, aki a Budapesti Metropolitan Egyetemen kommunikáció- és médiatudomány szakán végzett. Korábban rádiós műsorvezetőként a Gong Rádiónál és a Rádió Pápánál, hírolvasóként pedig a Hajdúszoboszlói Városi Televíziónál dolgozott. Közmédiás karrierjét 2024-ben a Nemzeti Sportrádió, majd a Petőfi Rádió munkatársaként kezdte meg.

A közlemény szerint az M1 Híradó új képernyőseinek teljes névsora a következő hetekben lesz nyilvános.