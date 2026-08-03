Anyaország :: 2026. augusztus 3. 21:03 ::

Újabb fideszes lap szűnik meg

Mandiner kiadója, a Mandiner Novum Nonprofit Zrt. bejelentette, hogy felfüggeszti a nyomtatott hetilap kiadását. A lap ezen a héten már nem jelenik meg, a július 30-i, Schmidt Máriát címlapján szerepeltető szám volt az utolsó, írja az Index.

Sajnálattal közöljük, hogy a Mandiner Novum Nonprofit Zrt. felfüggeszti a Mandiner print hetilapjának kiadását. Ez azt jelenti, hogy a lap ezen a héten már nem jelenik meg, a július 30-ai, most még elérhető lapszámunk az utolsó – olvasható a Mandiner szerkesztőségének hétfő esti közleményében.

A Mandiner nyomtatott változata 2019 szeptemberében indult el. A szerkesztőség mostani közleményében azt írta, a zsugorodó nyomtatott közéleti lappiacon kívántak hetente több mint hatvanoldalas újságot készíteni, amely a magyar közélet mellett a külhoni magyarság, a kultúra, a gazdaság, a sport és a nemzetközi események ügyeivel is foglalkozott.

A búcsúközlemény külön is kiemeli a lapban megjelent nagyinterjúkat, riportokat, útirajzokat, publicisztikákat és a külhoni magyarsággal foglalkozó tartalmakat. A szerkesztőség szerint a hetilap az elmúlt évek hazai és nemzetközi eseményeinek krónikája volt.

A Mandiner Novum Nonprofit Zrt. közölte azt is, hogy azoknak az előfizetőknek, akik a kiadás felfüggesztését követő időszakra előre megfizették az előfizetési díjat, időarányosan visszatérítik a még igénybe nem vett időszakra jutó összeget.

A Magyar Nemzet című lap életében is új korszak köszöntött be, a pénteki volt az utolsó napilapként nyomtatott lapszám, a kiadvány szombattól hetilapként jelent meg. A Magyar Nemzet főszerkesztője, Néző László cikkében búcsúzott a régitől, és üdvözölte az újat. A főszerkesztő úgy fogalmazott, ezzel Magyarország utolsó országos közéleti napilapja is megszűnik. Azt írta, a hetilappá válás megújulást is jelent, tartalmilag mindenképp.