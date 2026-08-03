Külföld :: 2026. augusztus 3. 20:20 ::

Teljesítette szűzrepülését a kizárólag orosz alkatrészekből összeszerelt MSz-21-310-es utasszállító repülőgép

Teljesítette szűzrepülését az első sorozatgyártású, kizárólag orosz alkatrészekből összeszerelt MSz-21-310-es repülőgép - közölte a Rozstyeh-csoporthoz tartozó OAK Nyrt. sajtószolgálata.

A gép az Irkutszki Repülőgépgyár repülőteréről szállt fel. A tesztrepülés 1 óra 23 percig tartott, a gép hatezer méteres magasságig emelkedett óránként 600 kilométeres műszeres sebesség mellett. A berepülés során különböző konfigurációkban ellenőrizték a gép stabilitását és irányíthatóságát, valamint a fedélzeti rendszerek működését.

"Az MSz-21-es típus jóváhagyásához kapcsolódó sűrű repülési tesztprogrammal párhuzamosan már most kidolgoztuk azokat a kulcsfontosságú eljárásokat, amelyek szükségesek a gyártás utolsó szakaszainak és a végső tesztnek az elvégzéséhez. Ez később lehetővé teszi, hogy a lehető legrövidebbre csökkentsük az időt a tanúsítvány megszerzése és a sorozatgyártású MSz-21-es leszállításának megkezdése között" - mondta Vitalij Nariskin, a gép főtervezője.





The aircraft, built entirely with Russian components, took off from Irkutsk Aviation Plant for a flight lasting 83 minutes, reaching an altitude of up to 6,000 metres. The first serial production MS-21-310 airliner, completed its maiden flight.The aircraft, built entirely with Russian components, took off from Irkutsk Aviation Plant for a flight lasting 83 minutes, reaching an altitude of up to 6,000 metres. pic.twitter.com/VPlhVE53wF August 3, 2026

"Jelenleg a típusalkalmassági repülési tesztprogramnak körülbelül a fele már lezárult - a típusalkalmassági tanúsítás után megkezdődik a sorozatgyártott repülőgépek kiszállítása az üzemeltetőknek" - tette hozzá Gennagyij Abramenkov orosz ipari és kereskedelmi miniszterhelyettes.

Szergej Csemezov, a Rosztyeh vezetője korábban közölte, hogy a tanúsító repülési tesztek befejezését és az MSz-21-310-es sorozatgyártásának megkezdését 2027-re tervezik.

Az MSz-21-es egy rövid és közepes távolságokra tervezett, keskenytörzsű utasszállító repülőgép, amely az orosz piacon a Tu-154-es és a Tu-204-es család helyébe lép, és alternatívát jelenthet a külföldi gyártású repülőgépekkel szemben. A Jakovlev vállalat által kifejlesztett légijármű befogadóképessége 163-211 utas.

(MTI)