Külföld, Politikusbűnözés :: 2026. augusztus 3. 14:56 ::

Vádat emeltek a volt igazságügyi miniszter és bűntársai ellen Csehországban

Vádat emelt Csehországban az olomouci főügyészség Pavel Blazek volt igazságügyi miniszter, valamint egykori helyettese, Radomir Danhel, továbbá egy korábban elítélt drogkereskedő, Tomás Jirikovsky és Karim Titz ügyvéd ellen egy kriptovaluta-botrányban hétfőn - derült ki Radim Dragoun főügyész nyilatkozatából.

Az ügyben Tomás Jirikovsky mintegy egymilliárd koronát (15,05 milliárd forint) érő, kétes eredetű kriptovalutát adományozott a prágai igazságügyi minisztériumnak. Az ügyész 6 és fél éves börtönbüntetést kért Pavel Blazek számára.

A sajtóközlemény nem sorolja fel a vádlottak nevét, de azok a korábbi vádakból már ismertek. Jirikovsky, a bitcoin adományozója előzetes letartóztatásban van. A főügyészségnek augusztus 14-ig kellett a vádiratot benyújtania, ellenkező esetben Jirikovsky szabadlábra került volna. A másik három vádlott szabadlábon védekezik.

Az ügyész összesen 20 év szabadságvesztést és vagyonelkobzást kér Jirikovskyra, amiért 2014 és 2016 között a Nucleus Market nevű darknet-piacteret működtette, ahol kábító- és pszichotróp anyagokkal folyt nagyszabású kereskedelem, valamint azért, mert 2015-ben mintegy 12 millió koronát mosott tisztára e bűncselekményből származó bevételekből. Az ítélet figyelembe veszi a vádlott korábbi börtönbüntetését is, amelyből próbaidőre szabadult.

Az ügyész további kilenc év börtönbüntetést javasolt Jirikovsky számára pénzmosásért, amikor 2025 márciusában mintegy 960 millió korona értékű bitcoint adományozott az Igazságügyi Minisztériumnak - közölte Dragoun az olomouci főügyészség honlapján.

Blazek miniszter, a Polgári Demokratikus Párt (ODS) korábbi tagja és egykori helyettese, Danhel számára az ügyész 6 és fél év börtönbüntetés és több millió korona pénzbírság kiszabását kezdeményezte. Mindketten a bitcoinbotrány miatt mondtak le tisztségükről tavaly.

A vádirat szerint részt vettek a darknet-piactérrel kapcsolatos bűncselekményekből származó bevételek pénzmosásában és a bitcoinok igazságügyi minisztériumnak történő adományozásában, ezzel szándékosan megszegve köztisztviselői kötelességeiket. Pénzmosással és hivatali visszaéléssel vádolják őket.

Az ügyész még szigorúbb büntetést javasol Jirikovsky ügyvédje, Titz számára, aki a vádirat szerint megszervezte a hivatali kötelességszegéssel összefüggő pénzmosást. Őt az adománnyal összefüggésben hivatali visszaélésben való részvétellel, valamint bűncselekmény szervezésének formájában elkövetett pénzmosással is vádolják.

"Ezenkívül (Titzet) külön vádolják azzal, hogy 2025 márciusában és áprilisában részt vett 40 bitcoin (mintegy 1,1 milliárd forint) értékű bűncselekményből származó jövedelem tisztára mosásában" - nyilatkozta Dragoun. Az ügyész azt kéri, hogy Titzet nyolcéves összesített szabadságvesztéssel, több tízmillió koronás pénzbírsággal és szakmai tevékenység nyolcéves eltiltásával sújtsák.

Tavaly márciusban Blazek mintegy egymilliárd korona értékű bitcoint fogadott el Jirikovskytól az állam részére ajándékként. Az adomány kérdéseket vet fel a vagyon eredetét, az átláthatóságot és az ilyen ajándék állami elfogadásának etikai oldalát illetően.

A nyomozók szerint az adomány célja Jirikovsky további bitcoinjainak pénzmosása volt. A kriptovalutát a börtönből való szabadulása után szerezte meg, ahol kilenc évet töltött kábítószer-értékesítésre szolgáló online piactér üzemeltetése miatt.

A brünni tartományi bíróság tavaly januárban a legfelsőbb bíróság kérésére a lefoglalt elektronikus eszközök nagy részét visszaadta neki. A titkosítás miatt a szakértő nem tudta megállapítani, hogy mit tároltak az eszközökön.

(MTI)