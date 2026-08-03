Külföld :: 2026. augusztus 3. 12:24 ::

Felrobbantott egy sziklát a Duna partján a román hadsereg a cernavodai atomerőmű üzemben tartása érdekében

Felrobbantott egy sziklát a Duna partján a román hadsereg a folyam vizének elterelése, a cernavodai atomerőmű részleges üzemben tartása érdekében - jelentette be hétfőn Radu Miruta ügyvivő védelmi miniszter.

pic.twitter.com/6BumBNdwyN Stânca Pârjoaia de pe brațul Bala a fost distrusă cu 100 de kilograme de explozibil pentru a crește debitul de apă către Cernavodă https://t.co/boLpuqDhDg August 3, 2026

Az úgynevezett Parjoaia-szikla felrobbantásához 180 kilogramm robbanóanyagot használtak fel az utászok és búvárok.





- Bloomberg Romania's military used explosives to blast a rock formation in the Danube River to redirect water toward the Cernavoda nuclear plant as drought-hit low river levels threatened reactor cooling. One reactor is already offline, with the second at risk.- Bloomberg pic.twitter.com/XZb0MAcqVI August 3, 2026

A robbantás egyike azoknak a vízszabályozási műveleteknek, amelyekkel a román hatóságok megpróbálják lassítani a víz áramlását a Bala-ágban, és több vizet terelni a Cernavoda felé vezető Öreg-Dunába Izvoarele település térségében.

pic.twitter.com/p5ZpC5AOZe Stânca Pârjoaia, aruncată în aer. Armata a folosit 100 kg de explozibil pentru a devia debitul Dunării. Radu Miruță ”Este un succes”📌👀👇 #stiripesurse August 3, 2026

A tárcavezető szerint nem tudni, sikerül-e ezáltal elegendő hűtővizet biztosítani az atomerőmű még üzemben lévő kettes blokkjának működtetéséhez, de ha csak egyetlen nappal sikerül így meghosszabbítani a blokk üzemben tartását, az a beavatkozás költségének háromszorosát hozza vissza Romániának.

(MTI nyomán)