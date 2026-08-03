Felrobbantott egy sziklát a Duna partján a román hadsereg a folyam vizének elterelése, a cernavodai atomerőmű részleges üzemben tartása érdekében - jelentette be hétfőn Radu Miruta ügyvivő védelmi miniszter.
Az úgynevezett Parjoaia-szikla felrobbantásához 180 kilogramm robbanóanyagot használtak fel az utászok és búvárok.
A robbantás egyike azoknak a vízszabályozási műveleteknek, amelyekkel a román hatóságok megpróbálják lassítani a víz áramlását a Bala-ágban, és több vizet terelni a Cernavoda felé vezető Öreg-Dunába Izvoarele település térségében.
A tárcavezető szerint nem tudni, sikerül-e ezáltal elegendő hűtővizet biztosítani az atomerőmű még üzemben lévő kettes blokkjának működtetéséhez, de ha csak egyetlen nappal sikerül így meghosszabbítani a blokk üzemben tartását, az a beavatkozás költségének háromszorosát hozza vissza Romániának.
(MTI nyomán)