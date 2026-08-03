Anyaország :: 2026. augusztus 3. 18:23 ::

"A Tisza-kormány eláll az Orbán-kormány 300 milliárdos zuglói irodabizszniszétől"

Ezt közölte Magyar Péter hétfőn a Facebook-oldalán.

"A Tisza-kormány eláll a zuglói irodakomplexum megvásárlásától, és visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forint közpénzt, amelyet az Orbán-kormány már kifizetett" - közölte a kormányfő videóüzenetében.

Elmondta, a jogi és pénzügyi átvilágítás során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő számos szerződésszegést megállapított; a zárási feltételek közel fele nem teljesült. Az ingatlanokat továbbra is terhelte a zuglói önkormányzat elővásárlási joga, pedig a szerződés szerint ezt a terhet a zárás előtt töröltetni kellett volna. Ezért most elállunk a szerződéstől - fogalmazott a miniszterelnök.

Kijelentette, hogy az energiaválság egyértelműen megmutatja, milyen következménye lesz annak, amikor egy kormány éveken át elhalasztja az ország biztonságát és az emberek érdekét valóban szolgáló beruházásokat, miközben százmilliárdokat költ a hozzá közel álló üzleti körök, rokonok, barátok gazdagítására. A paksi atomerőmű üzembiztonságát néhány tízmilliárd forintos, időben elindított fejlesztéssel jelentősen meg lehetett, meg kellett volna erősíteni, elkerülhető lett volna az az energiaválság, amivel az országnak most szembe kell néznie - hangsúlyozza Magyar Péter.

Az Orbán-kormány az energiabiztonság vagy épp az egészségügy fejlesztése helyett inkább 700 milliárd forintnyi közpénzt szánt új, túlárazott irodaházak építtetésére és megvásárlására.

Egy kormány valódi prioritásait mindig az mutatja meg, mire költi a közös pénzünket. A Tisza-kormány a magyar emberek biztonságát, a működő közszolgáltatásokat és a válságoknak, kihívásoknak ellenálló infrastruktúrát választja - emelte ki a kormányfő.

Az a több mint 300 milliárd forint közpénz, amit az Orbán-kormány már kifizetett, akkora összeg, amiből az összes HÉV szerelvényt lecserélik, de abból több száz szélerőművet vagy jelentős energiatároló kapacitást is fel lehetne építeni - közölte. Ez a felesleges százmilliárdos irodaberuházás valójában a Fidesz kormányzásának a szimbóluma volt - fogalmazott.

Közölte, tisztában vannak azzal, hogy az "amúgy is pánik üzemmódban lévő NER gazdasági hátországa mindent meg fog tenni azért, hogy a pénzénél maradjon", és pontosan tudják, hogy akár hosszas jogi harcra is fel kell készülniük.

Magyar Péter hangsúlyozta: "nem költözünk be az Orbán-rendszer örökségébe. Se a Karmelita Palotába, se a Tiborcz-kör irodaházaiba. És visszaszerezzük, ami visszaszerezhető. A magyar emberek pénzét pedig olyan dolgokra fordítjuk, amelyek valóban az ország biztonságát szolgálják. Működő kórházakra, megbízható vasútra, erős közszolgáltatásokra és olyan energiarendszerre, amely fel van készítve a jövő kihívásaira - jelentette ki.

A zuglói irodakomplexum (hivatalos nevén Zugló Városközpont projekt) a Bosnyák tér mögötti területen megvalósult ingatlankonstrukció. Az eredetileg új kerületi központnak szánt gigaberuházást a Bayer Construct csoport építette fel. A Bayer 2021 novemberében lakossági fórumon bemutatott tervben megfogalmazott program alapján a Zugló Városközpont területén egy vegyes rendeltetésű fejlesztés terve körvonalazódott, amely zöldfelületeket, köztereket, irodákat, kereskedelmi utcát és lakóépületeket foglal magába. A projektet négy ütemben tervezték megvalósítani.

2021-ben a Zugló Városközpont projektet a kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt beruházássá nyilvánította, majd további hat kiemelő rendelet határozta meg az építési szabályokat, a településképi követelményeket, a közterület kialakítását, a telekalakítást kivonva a projektet a helyi szabályozások alól.

Az azóta elkészült projekt a Bosnyák tér mögötti, közel 7 hektáros területen fekszik. Magában foglal hét hatalmas irodaházat, valamint a 2025 őszén megnyitott Zenit Corso üzletközpontot. Az elkészült épületeket az állam 244 milliárd forintért vásárolta meg, hogy egy új kormányzati negyedet hozzon létre.

(MTI)