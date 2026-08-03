Külföld :: 2026. augusztus 3. 17:19 ::

Börtönre ítélték a brit férfit, aki mélyhűtőben tartotta édesanyja holttestét, hogy felvehesse a nyugdíját

Két év négy hónap szabadságvesztésre ítélt hétfőn egy brit bíróság egy férfit, aki közel három éven át mélyhűtőben tartotta elhunyt édesanyja holttestét, mialatt felvette annak csaknem 80 ezer font (34 millió forint) összértékű nyugdíját és egyéb szociális juttatásait.

A 60 éves Christopher Phillips beismerte, hogy megakadályozta édesanyja, a 89 éves Sylvia Phillips törvényes és méltó eltemetését. A nő 2023 márciusában halt meg, holttestét azonban csak idén februárban találták meg a dél-walesi Porthcawlban lévő közös otthonukban.

A férfi csalás vádjában is bűnösnek vallotta magát, miután az anya halála után mintegy 78 ezer fontnyi ellátást és nyugdíjat vett fel jogosulatlanul.

A rendőrség közlése szerint a halál okát egyelőre nem sikerült megállapítani.

A hatóságok februárban érkeztek a házhoz, miután jelzés érkezett arról, hogy az idős nőt az egészségügyi szakemberek 2022 szeptembere óta nem látták. Phillips azt állította a rendőröknek, hogy édesanyja Londonban tartózkodik rokonainál, a házkutatás során azonban a mélyhűtőben rábukkantak a holttestre, amelyet virágokkal borítottak be, mellette pedig egy születésnapi üdvözlőkártya volt a fiától.

Brit sajtóbeszámolók szerint Phillips a pszichiáterének azt mondta, hogy "nem akarta elengedni" édesanyját, ügyvédei pedig arról számoltak be, hogy ugyanabban a szobában aludt, hogy közel lehessen a holttesthez.

Tracey Lloyd-Clarke bíró az ítélet indoklásában úgy fogalmazott: az asszonyt az a méltatlanság érte, hogy három éven át egy hűtőládában tárolták, miközben fia felvette a neki járó pénzt.

Claire Lamerton, a dél-walesi rendőrség nyomozási főfelügyelője közleményében rendkívül szomorú ügynek nevezte az esetet, hangsúlyozva, hogy Phillips eltitkolta édesanyja halálát, és hosszú időn át anyagi hasznot húzott ebből.

(MTI nyomán)