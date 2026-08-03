Külföld :: 2026. augusztus 3. 19:22 ::

Megérte átengedni a vadakat: több pénzt kaphat Marokkó az EU-tól

Kilátásba helyzete a Marokkónak szánt uniós határvédelmi támogatások növelését az Európai Bizottság elnöke hétfőn, hogy elejét vehessék a múlt heti tömeges illegális határátlépéshez hasonló eseményeknek a Spanyolországhoz tartozó Ceutába.

"Marokkó fontos stratégiai partner, különösen az embercsempészet és az illegális bevándorlás elleni erőfeszítéseinkben" - emelte ki Ursula von der Leyen a spanyol kormányfőnek címzett válaszában, amelybe a Reuters hírügynökség betekintést nyert. Pedro Sánchez egy korábbi üzenetében a szolidartiás hiányával vádolta Madrid európai uniós partnereit a határsértésre adott felindult reakcióik miatt.

"Spanyolországgal együttműködve - különösen a Ceutával és Melillával kapcsolatos ügyekben - javíthatnánk a határigazgatási korai figyelmeztető rendszereken, és növelhetnénk a Marokkónak nyújtott műszaki és pénzügyi támogatásunkat" - tette hozzá a bizottság elnöke.

(MTI)