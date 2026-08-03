Külföld :: 2026. augusztus 3. 13:08 ::

Ukrán állampolgár késelt meg egy nőt Lengyelországban

Őrizetbe vett a lengyel rendőrség egy 18 éves ukrán állampolgárt, aki a gyanú szerint késsel súlyosan megsebesített egy lengyel nőt szombat este Wroclawban.

A helyi rendőrség szóvivője elmondta, hogy az elkövetőt azonnal őrizetbe vették a támadás után. Az áldozatot életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba.

Sajtójelentések szerint a késes támadás egy lakóépület lépcsőházában történt a délnyugat-lengyelországi városban.

Ukrajna wroclawi főkonzulátusa közleményben ítélte el a támadást, és hangsúlyozta, hogy bármely ország állampolgárának viselni kell tette következményeit a lengyel jogszabályok szerint. Hozzátették: az egyedi esetek nem szabad, hogy általánosságban rossz fényt vessenek arra a több millió ukrán emberre, aki a törvényeket tiszteletben tartva él Lengyelországban.

Az eset kapcsán Przemyslaw Czarnek, az ellenzéki Jog és Igazságosság (PiS) párt alelnöke és kormányfőjelöltje, volt oktatási és tudományos miniszter az X-en közzétett bejegyzésében azzal vádolta meg a kormányt, hogy halogatja annak az áprilisban benyújtott törvényjavaslatnak az elfogadását, amely felgyorsítaná a kitoloncolásokat. Czarnek azt állította, hogy az államnak nincsenek megfelelő eszközei polgárai védelmére.

Karolina Galecka, a belügyminisztérium szóvivője visszautasította a bírálatot, és közölte: a törvényeket megszegő külföldieket azonnal kiutasítják az országból.

A szóvivő kitért arra is, hogy tavaly több mint 10 ezer embert toloncoltak ki a lengyel hatóságok, míg a PiS-kormány idején ez a szám évente csak 2-3 ezer körül volt.

Lengyelországban az utóbbi időben megszaporodtak a konfrontációk az ukrán menekültek és a lengyelek között. A mostani támadás a kevésbé gyakoriak közé tartozik, ugyanis általában az ukránok a szenvedő alanyai a két nemzet közötti konfliktusoknak.

A Rzeczpospolita című napilap július elején megjelent beszámolója szerint a rendőrség 2026 első fél évében 180 esetben kapott bejelentést olyan gyűlölet-bűncselekményről, amelyet ukránok ellen követtek el. A lap kiemelte, hogy ez 30 százalékos növekedésnek felelt meg az előző év hasonló időszakához képest.

Lengyelországban a lengyel-ukrán viszony megromlásának egyik okát abban látják, hogy a Kijev háborús erőfeszítéseit támogató lengyel kormánypolitika ellenére csökkent az ukrán menekültek iránt érzett szimpátia a közvéleményben az évek múlásával. A két ország viszonyát beárnyékolja a volinyi (volhíniai) mészárlásnak nevezett események "eltérő megítélése" is.

Legutóbb július 27-volt történt súlyos atrocitás a két nemzet tagjai között: három lengyel állampolgár egy bolti nézeteltérést követően a barátnőjével együtt bántalmazott egy ukrán férfit. Két támadót őrizetbe vettek hétfőn a lengyel hatóságok. Donald Tusk miniszterelnök másnap arra szólította fel honfitársait, hogy vessenek véget az országban élő ukránok elleni gyűlölet-bűncselekményeknek.

(MTI nyomán)