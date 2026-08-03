Anyaország :: 2026. augusztus 3. 11:51 ::

A hőség miatt felfüggesztették a sztrájkbizottság működését a szegedi gumigyárban

A hőség és az energiaválság veszélye miatt felfüggesztették a sztrájkbizottság működését a ContiTech Rubber Industrial Kft. szegedi gyárában - tájékoztatta a Gumiipari Szakszervezeti Szövetség elnöke hétfőn az MTI-t.

Radics Gábor úgy fogalmazott, hogy Magyarországot energiaválság veszélye fenyegeti, extrém hőmérsékleti viszonyok alakultak ki, ami a gumigyárban szinte "maga a pokol", ugyanakkor felmerült a nagy foglalkoztatókat esetlegesen érintő korlátozások lehetősége, a szakszervezet ezért "támogató üzemmódra" vált.

Szavai szerint "van, hogy a harcra van szükség, van, hogy a támogatásra". A válságos helyzet megköveteli az együttműködést a felektől, ilyenkor helye van a viták háttérbe helyezésének.

A szakszervezet azért döntött július 28-án a sztrájkbizottság megalakítása mellett, mert el szeretnék érni, hogy a munkáltató vagy adja oda a munkavállalóknak feltétel nélkül az általa beharangozott egyszeri, 100 ezer forintos jutalmat, vagy jöjjön létre valódi bérmegállapodás a szakszervezet és a munkáltató között.

A ContiTech Rubber Industrial Kft. korábbi közleménye szerint a cég elkötelezett amellett, hogy munkatársai számára a térségben versenyképes bérezést és széles körű juttatási csomagot biztosítson. Álláspontjuk szerint a vállalat a 2026-os évre már megtette azokat a bérintézkedéseket, amelyeket a jelenlegi gazdasági, piaci és üzleti környezetben felelős munkáltatóként fenntarthatónak tart. A szakszervezet által megfogalmazott további bérkövetelések teljesítésére ezért jelenleg nincs lehetőségük.

A nyilvánosan elérhető cégadatok szerint a ContiTech Rubber Industrial Kft. tavaly 50,346 milliárd forint értékesítésből származó nettó árbevételt ért el, amely mintegy 7 százalékkal maradt el a 2024-estől. A vállalkozás értékesítésének 96 százaléka származik exportból. A cég adózott eredményét tavaly 24,564 milliárd forintra növelte, ami 37 százalékkal magasabb a 2024-esnél.