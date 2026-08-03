Anyaország :: 2026. augusztus 3. 18:45 ::

Végre megfejtette egy fideszes, miért buktak ekkorát: a szélessávú internet miatt!

Kifáradás, túlzott magabiztosság, megváltozott világ, no meg a szélessávú internet – ezekkel magyarázta a Fidesz választási vereségét Schmidt Mária a Mandinernek adott interjúban, melyet a Telex szemlézett.



Fotó: Földházi Árpád / Mandiner

„Nem értettük meg azt sem, mit okozott a széles sávú internettel való teljes lefedettség a közéletben, illetve az, hogy minden magyarnak van okostelefonja. A mesterséges intelligenciával pedig lényegében megszűnt a káros nemzetközi trendekkel szemben védelmet adó nyelvi egyediségünk, elszigeteltségünk is” – magyarázta a Fidesz 2026-os választási vereségének okait a történész.

Schmidt Mária egyébként különleges kapcsolatot ápol az internettel, 2019-ben például arról értekezett, hogy Németországban nincs wifi meg internet, mert „ott középkori állapotok vannak”.

A szélessávú internet farvizén miniszterelnökké választott Magyar Péter június elején maga is azzal viccelődött Németországból, hogy hiába üzent neki a Fidesz, ott nem tudja elolvasni, küldjék el neki inkább faxon.