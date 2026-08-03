Anyaország :: 2026. augusztus 3. 12:45 ::

A Sándor-palotában egyeztettek a frakcióvezetők

A politikai szereplők együttműködésének szükségességét hangsúlyozta az aszály és a hőség okozta helyzetben Forsthoffer Ágnes, a köztársasági elnök jogköreit gyakorló házelnök hétfőn Budapesten sajtótájékoztatón. /Bővített hír./

Az országban súlyos a helyzet, ami a politika felett áll, a politikai szereplőknek együtt kell működniük, mert közös feladatuk van - fogalmazott Forsthoffer Ágnes, aki a sajtóeseményt megelőzően a kormányfővel és a parlamenti pártok frakcióvezetőivel találkozott a Sándor-palotában.



Fotó: Fb

Forsthoffer Ágnes elmondta: nem azért hívta össze a megbeszélést, hogy "bárkinek fel kelljen adnia az ideológiai elveit". Az aszály és a hőség mindenkit érint, kormánypárti és ellenzéki szavazókat egyaránt, ezért szeretett volna a meghívottakkal beszélni arról, hogy hogyan tudnak közösen nyugalmat árasztani, együttműködést mutatni, és odaállni a közösen támogatható intézkedések mellé - fejtette ki.

Közölte: arra kérte Magyar Péter miniszterelnököt, hogy tájékoztassa a frakcióvezetőket a megtett intézkedésekről, a tényekről. Ezen a héten elmaradt a parlament rendkívüli ülése, ezért szerette volna biztosítani, hogy a frakcióvezetők kérdéseket tudjanak intézni a kormányfőhöz - tette hozzá.

MP nemzeti összefogásról beszél

Egy válsághelyzetben a pártpolitikai csatározásokat fel kell váltania a nemzeti összefogásnak - mondta Magyar Péter miniszterelnök hétfőn Budapesten. A kormányfő erről a Sándor-palotában beszélt, miután a köztársasági elnöki jogköröket ideiglenesen gyakorló házelnök meghívására egyeztetésen vett részt a parlamenti pártok frakcióvezetőinek részvételével.

A Forsthoffer Ágnessel közösen tartott sajtótájékoztatón kiemelte: jelenleg a nemzeti összefogás mellett egymás meghallgatására és a szakmai információkon alapuló kommunikációra van szükség. Aki ilyen helyzetben dezinformációkat terjeszt, zavart kelt, akadályozza a védekezést, pánikot kelt, az nem azt teszi, amiért a választók megválasztották - jelentette ki.

Hangsúlyozta: a politikai elitnek, az országgyűlési képviselőknek és a pártoknak igyekezniük kell, hogy legalább olyan jól vizsgázzanak ebben a helyzetben, ahogyan a magyarok teszik.

Szükség esetén azonnal indíthatók a használaton kívüli erőművek

Szükség esetén azonnal indíthatók a mostanában használaton kívüli erőművek - közölte a miniszterelnök. Magyar elmondta: a régi, mostanában használaton kívüli erőművek, így a litéri erőmű és a mátrai erőmű 2-es és 3-as blokkjának felkészítése, ellátása tüzelőanyaggal, üzemanyaggal megtörtént, ezek szükség esetén azonnal indíthatók.

A miniszterelnök emellett úgy látja, hogy sok cég most fogja igazán beindítani az önkéntes fogyasztáscsökkentését. Sok száz cégről van szó, Magyar Péter reményei szerint akár az 500 megawattot is elérheti az önkéntes fogyasztáscsökkentés mértéke. A kormánynak folyamatosan, óráról órára figyelnie kell az energiaegyensúlyt, és ha úgy tűnik, hogy az ipari fogyasztók önkéntes fogyasztáscsökkentése nem elegendő, akkor "be kell azonnal avatkoznunk, és kötelező csökkentést kell előírnunk", vagy kezdeményezniük kell bizonyos fogyasztók leállítását - mondta a kormányfő.

Egyetértés volt, hogy szükség van vízstratégiára

Egyetértés mutatkozott a parlamenti frakcióvezetők részvételével tartott hétfői egyeztetésen egy vízstratégia szükségességében - közölte Magyar Péter miniszterelnök a Sándor-palotában tartott találkozót követő sajtótájékoztatón.

A kormányfő azt mondta: az Országgyűlésnek, a kormánynak, a politikának az feladata, hogy a szakmai javaslatok alapján a leginkább jónak tartott végső döntést meghozza.

Óriási feladatnak nevezte, hogy az uniós források bevonásával megépüljenek az energiatároló kapacitások, a szélerőművek.

Magyar Péter úgy fogalmazott: most van itt az ideje az "összekapaszkodásnak", hogy jól használják fel az uniós forrásokat, meghallgassák a szakmát, és megtegyék a közép- és hosszú távú intézkedéseket, elmagyarázzák az előnyöket és hátrányokat.

Magyar Péter arra a kérte a frakcióvezetőket, hogy akadályozzák meg a dezinformációk terjesztését

A dezinformációk terjesztésének megakadályozására kérte saját politikai közösségükben a parlamenti frakcióvezetőket Magyar Péter miniszterelnök azon az egyeztetésen, amelyet Forsthoffer Ágnes ideiglenes köztársasági elnök kezdeményezésére tartottak hétfőn a Sándor-palotában.

A találkozót követő sajtótájékoztatón a kormányfő kijelentette: "közös felelősségünk", hogy válsághelyzetben ne terjesszen senki dezinformációkat.

Magyar Péter jelezte, hogy Ausztriában, Németországban és Szlovákiában is hónapok óta rekordalacsony szinten van a folyók vízszintje. Aki ezek után azt terjeszti akár politikusként, akár a politikai közösséghez tartozó propagandistaként, újságíróként, hogy ezekben az országokban van víz, csak visszatartják, az hazudik és zavart kelt, félrevezeti a saját választóit, a magyar állampolgárokat - jelentette ki.

Hozzátette: történelmi csapadékhiány van történelmi hőséggel, aki ennek az ellenkezőjét próbálja bebizonyítani, az egyszerűen hazudik. Megjegyezte: az is félrevezeti a magyar embereket, aki az 1983-as paksi helyzetet hasonlítja össze a jelenlegivel. 1983-ban a jelenleginél több mint egy méterrel magasabb volt a vízállás, akkor csak egy blokk működött, nem 2000 megawatt, hanem mindössze 500 megawatt volt az erőmű termelése.

(MTI nyomán)